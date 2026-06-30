Cadaqués crearà més de 600 places de zona blava i verda per combatre el problema d'aparcament al municipi
La verda serà exclusiva per a residents i es posaran en funcionament passat l'estiu
L'Ajuntament de Cadaqués crearà 655 places de zona blava i verda per combatre els problemes d'aparcament crònic que pateix el municipi. La mesura es posarà en marxa passat l'estiu i suposarà que pràcticament la totalitat de l'aparcament que hi ha a la via pública passi a ser de pagament. De zona verda, es crearan 165 places que seran d'ús exclusiu per a residents a un preu "simbòlic". L'equip de govern està estudiant la possibilitat que altres col·lectius com ara treballadors també la puguin utilitzar. La blava, que s'estendrà per la façana litoral, serà per als visitants, tot i que els residents també la podran fer servir al mateix preu que la verda. El govern municipal espera que la mesura fomenti la rotació de vehicles.
L'equip de govern va encarregar un estudi l'any 2025 que constatava una problemàtica que va en augment. Segons les dades recopilades, es calcula que al municipi hi ha unes 3.800 places d'aparcament. Aquí s'hi inclouen tant les que hi ha a la via pública, com les de l'aparcament SABA, les dels hotels, de privats o els solars municipals d'aparcament gratuït. En aquests quatre solars, els únics que queden disponibles, hi ha entre 100 i 290 places de mitjana.
L'estudi alertava, però, que durant els mesos d'estiu i de més afluència, a les onze del matí les places disponibles estan al 100% ocupades. Això significa que a partir d'aleshores, els vehicles que volen entrar al municipi i estacionar-hi no trobaran lloc o provocaran problemes circulatoris.
El regidor de Mobilitat, Ismael Vila, admet que no tenen capacitat per crear nous aparcaments dissuasius als afores perquè no queden terrenys disponibles, per això l'única solució que troben és fomentar la mobilitat de vehicles i també crear aparcament per a les persones que hi viuen, un altre dels 'hàndicaps' als quals s'enfronten.
"L'orografia del municipi és la que és", afirma el regidor, que admet que cal fer compatibles tant els usos residencials com els turístics.
La voluntat és que aquestes zones d'aparcament de pagament siguin de gestió municipal. De fet, l'ajuntament té previst adquirir una aplicació mòbil per gestionar-les.
La verda serà només per a residents, tot i que estan estudiant la possibilitat que la puguin fer servir altres col·lectius com ara treballadors del municipi. La blava també la podran utilitzar al mateix preu que la verda, però està pensada per als visitants i per afavorir la rotació.
Panells informatius amb les places disponibles
En paral·lel, es posaran panells informatius informant de les places que queden disponibles a l'aparcament de pagament de SABA o als solars on es pot estacionar de manera gratuïta.
Per fer-ho possible, han instal·lat comptadors de vehicles que els permeten tenir una fotografia real del moment. A banda dels panells, la informació es podrà consultar a través del web municipal.
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