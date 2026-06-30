Enxampen dos ocupes "reincidents" dins d'una segona residència a Empuriabrava
Els propietaris van alertar la policia perquè no podien accedir a l’habitatge, situat al sector Delta Muga, després que els haguessin canviat el pany
La Policia Local de Castelló d’Empúries i els Mossos d’Esquadra van detenir dissabte al matí un home de 29 anys i una dona de 24 per una presumpta ocupació il·legal en una segona residència d'Empuriabrava. Els fets van tenir lloc cap a les onze del matí al sector Delta Muga, després que els propietaris de l’immoble alertessin que no podien accedir a l’habitatge perquè algú els havia canviat el pany.
Quan els agents van arribar al lloc, van comprovar que els propietaris eren a l’exterior de l’immoble i que a dins hi havia dues persones. Segons fonts del cas, els dos ocupants serien reincidents en aquest tipus de pràctiques al municipi.
Després de fer les comprovacions oportunes, la intervenció conjunta va permetre restituir la possessió de l’habitatge als seus legítims propietaris de manera immediata. Els agents van procedir a la detenció de l’home i la dona com a presumptes autors dels delictes de violació de domicili i danys, ja que haurien accedit a la segona residència i n’haurien substituït el pany.
Durant l’actuació, un dels detinguts també hauria ofert resistència activa als agents i hauria proferit amenaces i faltes de respecte contra un dels policies actuants, motiu pel qual també se li atribueixen aquests fets.
La Policia Local informa que la coordinació amb el cos de Mossos d’Esquadra va permetre actuar amb rapidesa i garantir tant la seguretat de les persones implicades com el retorn immediat de l’immoble als propietaris.
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