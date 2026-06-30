Llançà tanca la platja de la Gola per una fuita
El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona ha detectat una petita incidència en la conducció que porta les aigües residuals tractades fins a l’emissari submarí
L’Ajuntament de Llançà ha decretat aquest matí el tancament preventiu de la platja de la Gola després que el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona hagi detectat una petita fuita a l’emissari terrestre. Es tracta de la conducció que porta les aigües residuals tractades des de l’estació depuradora d’aigües residuals fins a l’emissari submarí.
Segons ha informat el consistori, tant la depuradora com l’emissari funcionen amb total normalitat a hores d'ara i l’aigua que vessa representa una mínima part del cabal total que es tracta diàriament al municipi, actualment d’uns 2.000 metres cúbics.
El Consorci d’Aigües està treballant per arreglar la fuita al més aviat possible. Paralel·lament s’han agafat tres mostres de diferents punts de la platja per controlar la qualitat de l’aigua de bany, que s’afegiran a les que pugui fer l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat dins del seu programa de control de platges.
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