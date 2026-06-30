Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Pressupostos GeneralitatCap RoigFesta Major SaltÈric SurísDesprendiment SadernesTocaments menor PalamósMundial futbol
instagramlinkedin

Rescaten tres kitesurfistes amb problemes a la vela a Sant Pere Pescador

Els esportistes es trobaven entre 300 i 700 metres de la costa i una llanxa de Salvament de la Creu Roja els va portar fins a la platja sans i estalvis

VÍDEOS | Rescaten tres kitesurfistes amb problemes a la vela a Sant Pere Pescador

VÍDEOS | Rescaten tres kitesurfistes amb problemes a la vela a Sant Pere Pescador

Salvament Marítim

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Eva Batlle

Eva Batlle

Sant Pere Pescador

Tres kitesurfistes van ser rescatats aquest dilluns a la tarda després de tenir problemes amb la vela mentre navegaven davant la platja de Sant Pere Pescador.

Els fets van tenir lloc cap a les cinc de la tarda, quan Salvament Marítim va rebre l’avís que tres persones que practicaven kitesurf es trobaven en dificultats entre 300 i 700 metres de la costa i no podien tornar pels seus propis mitjans.

El kitesurf és una modalitat esportiva aquàtica en què el practicant es desplaça sobre una taula impulsat per la força del vent a través d’una vela o estel. En aquest cas, els tres esportistes van tenir problemes amb la vela perquè els va caure i van quedar allunyats de la platja.

El Centre de Coordinació de Barcelona va mobilitzar una llanxa de Salvament Barcelona de la Creu Roja, que va localitzar els tres esportistes i els va traslladar fins a la platja sans i estalvis.

Notícies relacionades

Segons han informat des de Salvament Marítim, cap dels tres kitesurfistes rescatats va necessitar assistència mèdica i l’operatiu es va tancar sense més incidències.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents