Roses restringeix l'accés amb cotxe a les cales del Cap de Creus
La mesura, vigent de l'1 de juliol al 31 d'agost, vol evitar la saturació d'aquests espais naturals durant els mesos de més afluència turística
Roses tornarà a limitar a partir d’aquest dimecres, 1 de juliol, la circulació motoritzada a les cales del Cap de Creus situades dins del terme municipal. La mesura s’allargarà fins al 31 d’agost i s’aplicarà cada dia de la setmana, de 9.30 a 16 h, amb l’objectiu d’evitar la saturació dels espais naturals durant els mesos de més afluència.
Les restriccions afecten els vehicles de quatre rodes o més, com cotxes i furgonetes. En canvi, el pas amb motocicleta, ciclomotor, bicicleta o a peu continuarà permès durant tot el dia. Dins de l’horari limitat, només podran accedir al parc els vehicles autoritzats i les persones que acreditin disposar d’una reserva en alguna activitat situada a l’interior del Parc Natural del Cap de Creus.
L’Ajuntament de Roses aplica aquest pla de restricció de l’accés motoritzat des de l’estiu del 2021, d’acord amb l’òrgan gestor del parc natural. El consistori defensa que la mesura busca reduir la pressió sobre les cales i els espais naturals en temporada alta, una sobrecàrrega que considera incompatible amb la conservació de l’entorn i amb la seguretat dels usuaris.
Els veïns de Roses poden accedir-hi
Els cotxes i furgonetes donats d’alta a Roses podran accedir al parc en qualsevol moment del dia, sempre que mostrin el rebut vigent de l’impost de circulació al punt de control.
El punt de control i la barrera d’accés es mantindran al mateix emplaçament dels dos darrers anys, al paratge de la Torre d’en Sastre. L’espai estarà gestionat per informadors, que s’encarregaran d’obrir i tancar la barrera, controlar les autoritzacions i informar els usuaris.
Entre els vehicles autoritzats hi ha els de propietaris i visites a propietaris, clients d’activitats situades dins del parc, empreses subministradores i de manteniment, transport públic, serveis de paqueteria, ramaders i personal de les activitats que operen a l’interior del parc. Aquests usuaris no tindran limitació d’accés amb cap tipologia de vehicle, sempre que acreditin la seva autorització.
Per facilitar els tràmits, l’Ajuntament de Roses posa a disposició dels usuaris models de declaració responsable per acreditar les autoritzacions corresponents.
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