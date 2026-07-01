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Figueres

Avaria en el subministrament d’aigua al carrer Nou de Figueres

El restabliment del servei està previst entre les 13 i les 14 hores

Operaris arreglant l'averia.

Operaris arreglant l'averia. / Ajuntament de Figueres

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Redacció

Redacció

Figueres

Una avaria en el subministrament d’aigua afecta aquest dimecres el carrer Nou de Figueres, en el tram comprès entre el carrer Pujades i el carrer Muntaner.

Tècnics de FISERSA treballen per resoldre la incidència i el restabliment del servei està previst entre les 13 i les 14 hores, aproximadament.

Via: Empordà

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