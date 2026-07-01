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Un incendi crema un camp amb rostolls i canyissars a Palau-saverdera

Els Bombers treballen amb nou dotacions terrestres i un helicòpter en un foc agrícola que evoluciona favorablement

Helicòpter bombarder dels Bombers a l'heliport de Castell d'Aro, en una foto d'arxiu.

Helicòpter bombarder dels Bombers a l'heliport de Castell d'Aro, en una foto d'arxiu. / Eva Batlle

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Eva Batlle

Eva Batlle

Palau-saverdera

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dimecres al migdia en l’extinció d’un incendi agrícola a Palau-saverdera, a prop de la zona de les Torroelles. L’avís s’ha rebut poc abans d’un quart de dues del migdia a través del 112.

Segons han informat els Bombers, el foc afecta un camp de rostolls i canyissars. Fins al lloc s’hi han desplaçat nou dotacions terrestres i un helicòpter per treballar en les tasques d’extinció. El cos d’emergències ha indicat que l’incendi evoluciona favorablement.

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