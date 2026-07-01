Un incendi crema un camp amb rostolls i canyissars a Palau-saverdera
Els Bombers treballen amb nou dotacions terrestres i un helicòpter en un foc agrícola que evoluciona favorablement
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Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dimecres al migdia en l’extinció d’un incendi agrícola a Palau-saverdera, a prop de la zona de les Torroelles. L’avís s’ha rebut poc abans d’un quart de dues del migdia a través del 112.
Segons han informat els Bombers, el foc afecta un camp de rostolls i canyissars. Fins al lloc s’hi han desplaçat nou dotacions terrestres i un helicòpter per treballar en les tasques d’extinció. El cos d’emergències ha indicat que l’incendi evoluciona favorablement.
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