Tallen l’AP-7 a Llers per un incendi
Trànsit informa de retencions en aquest tram de l’autopista en sentit Barcelona
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Un incendi de vegetació a prop de l’AP-7 a Llers ha obligat a tallar l’autopista en sentit Barcelona i Tarragona. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit a les 18.54 hores, la incidència provoca retencions en aquest tram.
Els Bombers han rebut l’avís a les 18.23 hores a través del 112 i han pogut controlar el foc. Tot i això, continuen treballant a la zona amb vuit dotacions terrestres.
Les càmeres de trànsit mostren una columna de fum a tocar de la via i vehicles d’emergència a la zona. De moment, no s’ha informat de persones ferides ni de l’abast de la superfície afectada.
Subscriu-te per seguir llegint
- Possible risc de col·lapse en una torre de la muralla de Tossa de Mar i tancament de terrasses
- L’aigua de l’aixeta guanya la batalla: el gest quotidià que pot canviar el futur del planeta
- Quatre empreses gironines deuen gairebé 19 milions d'euros a l'Agència Tributària de Catalunya
- Tres detinguts més a Girona per pagar a menors per tenir sexe, un d'ells controlador d'un local d'oci nocturn
- Mor una excursionista de 18 anys al Trueta després d’un despreniment a Sadernes
- Mor un passatger en el xoc frontal de la C-66 a Sant Joan de Mollet
- Un front de tempestes a la Selva obliga Ryanair a desviar dos vols que havien d'aterrar a Girona a l'aeroport del Prat
- Nylstar torna a filar a Blanes: de fàbrica en crisi a peça clau d’un grup xinès