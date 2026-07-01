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Tallen l’AP-7 a Llers per un incendi

Trànsit informa de retencions en aquest tram de l’autopista en sentit Barcelona

El fum de l’incendi a l’AP-7 a l’altura de Llers, en una imatge de les càmeres de trànsit.

El fum de l’incendi a l’AP-7 a l’altura de Llers, en una imatge de les càmeres de trànsit. / Trànsit

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Tony Di Marino

Tony Di Marino

Llers

Un incendi de vegetació a prop de l’AP-7 a Llers ha obligat a tallar l’autopista en sentit Barcelona i Tarragona. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit a les 18.54 hores, la incidència provoca retencions en aquest tram.

Els Bombers han rebut l’avís a les 18.23 hores a través del 112 i han pogut controlar el foc. Tot i això, continuen treballant a la zona amb vuit dotacions terrestres.

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Les càmeres de trànsit mostren una columna de fum a tocar de la via i vehicles d’emergència a la zona. De moment, no s’ha informat de persones ferides ni de l’abast de la superfície afectada.

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