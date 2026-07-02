El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona resol la fuita de la platja de la Gola de Llançà
Les obres de reparació a l’emissari de Llançà s'han completat aquest matí, amb la intervenció de submarinistes, i la pèrdua d'aigua ha quedat definitivament resolta
El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona ha resolt aquest divendres la incidència provocada per una petita fuita detectada dimarts passat a l’emissari terrestre de Llançà, en la conducció que porta les aigües residuals tractades des de l’estació depuradora d’aigües residuals fins a l’emissari submarí.
La fuita, localitzada a l’arqueta de connexió entre els dos emissaris, provocava una pèrdua d’aigua. Així com a mesura preventiva, l’Ajuntament de Llançà va decidir tancar la platja de la Gola el mateix dimarts, tot i que la restricció només es va mantenir durant un dia. L’endemà, el consistori va reobrir la platja després que les analítiques realitzades en diferents punts de la zona de bany confirmessin una qualitat excel·lent de l’aigua.
Les obres de reparació s’han completat aquest matí i, després de la intervenció de submarinistes, la incidència ha quedat definitivament resolta. A més, segons ha informat el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’afectació al servei de sanejament ha estat mínima, ja que ni la depuradora ni el mateix emissari han deixat de funcionar en cap moment. Tanmateix, l'organisme ha assenyalat que la incidència només ha afectat una petita part dels prop de 2.000 metres cúbics d’aigua que es tracten diàriament, motiu pel qual no hi ha hagut cap impacte apreciable en les aigües de bany.
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