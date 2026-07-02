Detingut a Figueres un lladre multireincident que entrava en domicilis mentre els propietaris dormien
Els Mossos atribueixen a l’arrestat, de 31 anys i amb nombrosos antecedents, tres robatoris amb força i dos furts comesos en només un mes
Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 25 de juny un home de 31 anys a Figueres com a presumpte autor de cinc delictes contra el patrimoni comesos en només un mes a la capital de l’Alt Empordà.
Segons ha informat la policia, l’arrestat, que acumula nombrosos antecedents, està acusat de tres robatoris amb força i dos furts. Dos dels assalts es van cometre de nit, aprofitant que els propietaris dels habitatges dormien a l’interior.
La investigació, a càrrec de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Figueres, va començar arran d’un primer incident denunciat el 26 de maig. En aquella ocasió, l’autor va assaltar un traster del carrer de Sant Pau després de fracturar la part inferior de la porta. De l’interior se’n va endur una vaixella i diversos productes de neteja i higiene.
Pocs dies després, el 31 de maig, es va produir el segon fet. En aquest cas, el lladre va accedir a un aparcament comunitari del carrer de Port Lligat aprofitant que la porta principal estava oberta i va sostreure una bicicleta valorada en uns 1.000 euros.
El degoteig de delictes va continuar el 15 de juny amb un nou furt en una botiga de maquinària agrícola, d’on es va emportar una motoserra. En aquell moment, els agents ja havien reunit prou indicis per determinar que darrere dels diferents fets hi havia un mateix autor.
Dos assalts seguits al mateix domicili
Els fets més greus van tenir lloc els dies 17 i 18 de juny en un habitatge del carrer de Sant Domènec. L’home va assaltar el garatge del domicili dues nits consecutives, mentre els residents dormien a l’interior.
En el primer robatori es va emportar ampolles de gel, begudes i diverses eines. L’endemà hi va tornar a accedir després de fracturar una porta i va sostreure peces de roba.
L’anàlisi dels indicis i dels vestigis localitzats a l’habitatge va permetre confirmar que l’autor era el mateix home que els investigadors ja buscaven pels casos anteriors.
Finalment, el 25 de juny, els Mossos d’Esquadra van localitzar i detenir el sospitós al carrer Nou de Figueres.
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