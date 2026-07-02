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Figueres consolida l’estalvi d’aigua i baixa el consum un 21% des de la sequera
La ciutat se situa ara en 172 litres per habitant i dia, prop de 45 menys que l’abril del 2023
Santi Coll
Figueres ha arribat a l'estiu havent tancat el cicle més dur de la sequera amb una dada positiva en el consum d’aigua. L’indicador públic de Fisersa situa actualment el consum en 172 litres per habitant i dia, una xifra que confirma que l’estalvi assolit durant les restriccions no s’ha evaporat amb el retorn a un escenari hidrològic més favorable
La comparativa amb l’inici de la sequera és significativa. L’abril del 2023, quan la ciutat ja vivia sota les primeres mesures d’excepcionalitat, el consum era de 217 litres per habitant i dia. L’abril del 2025 ja havia baixat fins als 172 litres, una reducció de gairebé 45 litres per persona i dia, equivalent a prop d’un 21% menys.
La dada és encara més rellevant si es posa al costat dels topalls fixats en els moments més crítics. Quan el sistema Darnius-Boadella va entrar en emergència 2, la dotació màxima va passar dels 200 als 180 litres per habitant i dia. El consum actual de Figueres, de 172 litres, queda per sota d’aquell llindar d’emergència, tot i que la situació dels embassaments és avui molt més còmoda.
Es nota a la xarxa
L’evolució també es nota en la xarxa. Segons les auditories d’eficiència hidràulica de Fisersa, el volum d’aigua d’entrada al sistema de Figueres va passar de 3.860.928 m³ el 2022 a 3.262.005 m³ el 2024, gairebé 599.000 m³ menys. En el mateix període, l’aigua no facturada va baixar del 30,6% al 23%, i les pèrdues reals van passar del 19,6% al 12,5%.
Aquestes xifres apunten més a una evolució d’estalvi i millora de l’eficiència que no pas a un retorn al malbaratament. La ciutat consumeix menys aigua per habitant que en plena sequera i la xarxa presenta menys pèrdues que fa quatre anys. Amb tot, el 23% d’aigua no facturada continua sent un marge important de millora i obliga a mantenir la detecció de fuites, el control de comptadors i la vigilància dels consums anòmals.
Jordi Masquef, alcalde de Figueres, celebra aquestes dades positives: "Com a ciutat hem fet els deures que tocaven i que hem de mantenir perquè la sequera pot tornar. Des de l'Ajuntament, i a través de l'empresa Fisersa, s'han dut a terme diverses accions que han mostrat la seva eficàcia. Tanmateix, gràcies a l'ACA també s'han pres mesures positives, com ara enviar l'aigua tractada de la depuradora fins a la Muga per a reabastir l'aqüífer". El batlle figuerenc no abaixa la guàrdia i demana que tothom faci el mateix, ja que "malgrat aquest descens del consum, hem de continuar vigilants i estalviar tanta aigua com sigui possible. Com a alcalde, agraeixo la col·laboració de tota la ciutadania, les entitats i les empreses que ho han fet possible".
Dades globals
L’aigua de Figueres prové de l’embassament de Darnius-Boadella, des d’on recorre uns 14 quilòmetres fins a l’estació de tractament situada al castell de Sant Ferran. La xarxa de distribució de la ciutat suma uns 150 quilòmetres i abasteix prop de 24.000 abonats, amb un subministrament anual d’uns 3,3 milions de metres cúbics.
La sortida de la fase més dura de la sequera ha permès recuperar de manera progressiva alguns usos urbans, com les fonts ornamentals, però l’Ajuntament i Fisersa han mantingut mesures d’estalvi com l’ús d’aigua freàtica no potable per a la neteja viària i part del reg.
Darnius-Boadella, al 84,9% i molt per sobre de les mitjanes recents
L’embassament de Darnius-Boadella presenta una situació clarament millor que la dels darrers anys. Segons les dades de l’Agència Catalana de l’Aigua actualitzades l’1 de juliol de 2026, el pantà té 53,73 hm³ d’aigua embassada sobre una capacitat màxima de 63,30 hm³. Això equival al 84,89%.
El balanç és, per tant, favorable: Figueres ha arribat a la normalitat amb menys consum, una xarxa més eficient i una reserva d’aigua molt més alta a Darnius-Boadella. El repte ara és no perdre l’hàbit de l’estalvi quan la urgència de la sequera ja no és tan visible.
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