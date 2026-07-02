Figueres crea una entrada conjunta per visitar el museu Dalí i la Casa Natal i un 'City Pass'
La iniciativa integra els altres museus de la ciutat i el castell, que per primer cop tindrà un bus llançadora
Figueres ha creat aquest estiu dues noves entrades combinades per facilitar la visita als principals equipaments culturals de la ciutat i oferir preus més econòmics als turistes. Una de les propostes permetrà accedir al Teatre-Museu Dalí i a la Casa Natal Salvador Dalí per 29 euros, deu menys que si les entrades es compressin per separat.
La ciutat també estrenarà el Figueres City Pass, que inclourà la Casa Natal Salvador Dalí, el Museu del Joguet de Catalunya, el Museu de l’Empordà i el castell de Sant Ferran. El paquet costarà 19 euros, davant dels 34 euros que suposaria adquirir individualment les quatre entrades.
Les iniciatives formen part de les accions que l’equip de govern ha presentat aquest dijous per promocionar Figueres durant l’estiu i els mesos posteriors. La campanya es completa amb un minibús llançadora fins al castell de Sant Ferran, un nou tòtem digital i el manteniment del punt d’informació turística a la plaça Gala-Salvador Dalí.
Una entrada conjunta per descobrir l’univers de Dalí
La Fundació Gala-Salvador Dalí i l’Ajuntament de Figueres han acordat posar en marxa la iniciativa ‘Dalí. Nit i Dia’, que combina la visita nocturna al Teatre-Museu Dalí amb una entrada diürna a la Casa Natal Salvador Dalí.
El paquet tindrà un preu de 29 euros, mentre que les dues entrades per separat costarien 39 euros: 24 euros la visita nocturna al museu i 15 euros l’accés a la casa natal.
La promoció serà vigent de l’1 al 23 d’agost, coincidint amb el període en què el Teatre-Museu Dalí obre les portes durant la nit. Les entrades es podran adquirir a través del web de la Fundació Gala-Salvador Dalí.
Amb aquesta proposta, el consistori vol reforçar la vinculació entre els diferents espais dalinians de la ciutat i incentivar que els visitants ampliïn l’estada a Figueres.
Quatre equipaments culturals per 19 euros
Aquesta setmana també s’estrena el Figueres City Pass, una entrada combinada que, a diferència de la proposta daliniana, estarà disponible durant tot l’any.
El passi permetrà visitar quatre dels principals espais culturals i patrimonials de la ciutat: la Casa Natal Salvador Dalí, el Museu del Joguet de Catalunya, el Museu de l’Empordà i el castell de Sant Ferran.
El paquet tindrà un cost de 19 euros, quinze menys que els 34 euros que costaria comprar les quatre entrades de manera separada. Es podrà adquirir a través del web de la Casa Natal Salvador Dalí i els usuaris disposaran de 30 dies per completar les quatre visites.
L’objectiu és afavorir la circulació dels turistes pels diferents punts d’interès de Figueres i evitar que les visites es concentrin únicament a l’entorn del Teatre-Museu Dalí.
Un minibús connectarà la Rambla amb el castell
Per facilitar l’accés al castell de Sant Ferran, l’Ajuntament posarà en marxa un minibús llançadora que unirà la Rambla amb la fortalesa en tots dos sentits.
El servei funcionarà del 20 de juliol al 23 d’agost, entre les onze del matí i les cinc de la tarda, coincidint amb les hores de més calor. Cada trajecte tindrà un preu de 50 cèntims.
El bitllet serà gratuït per als usuaris de la T-Menors, destinada als menors de 18 anys empadronats a Figueres; la T-social reduïda, per a persones amb poca capacitat econòmica, i la T-estudiant, per a alumnes empadronats que cursin estudis reglats oficials.
La mesura pretén millorar la connexió entre el centre de la ciutat i el castell, situat en una zona elevada i més allunyada dels principals circuits turístics.
Nova senyalització i promoció turística
En els dies vinents també s’actualitzarà la retolació i la cartelleria del mirador i de l’exterior del castell de Sant Ferran, amb informació sobre la fortalesa i sobre diferents indrets d’interès de la comarca.
A més, s’instal·larà un tòtem digital amb pantalla a l’exterior de l’església de Sant Pere. El dispositiu projectarà vídeos, imatges i cartells de promoció turística de la ciutat.
Figueres mantindrà per segon estiu consecutiu el punt d’informació turística de la plaça Gala-Salvador Dalí, amb l’objectiu d’atendre els visitants en un dels espais amb més afluència del centre.
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