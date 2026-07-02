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Controlat l’incendi de Pedret i Marzà

El foc afecta camps de conreu amb molt de rostoll i avança amb intensitat pels canyissars

Un incendi amb focus secundaris crema vegetació a Pedret i Marzà

Un incendi amb focus secundaris crema vegetació a Pedret i Marzà

Captura de vídeo / Bombers

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Eva Batlle

Eva Batlle

Pedret i Marzà

Els Bombers han donat per controlat l’incendi de vegetació a Pedret i Marzà poc abans de la una del migdia. El foc cremava camps de conreu prop de la GIV-6101 i ha obligat a mobilitzar tres mitjans aeris i catorze dotacions terrestres.

L’avís al 112 s’ha rebut cap a un quart de dotze del migdia. Segons han informat els Bombers, el foc avançava amb intensitat pels camps, que ja estaven segats però tenien molt de rostoll. Els canyissars de la zona també feien saltar focus secundaris, fet que ha complicat les tasques d’extinció.

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Un cop estabilitzada la situació, els Bombers han començat a desescalar recursos i han deixat quatre dotacions de rereguarda a la zona per evitar possibles revifades.

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