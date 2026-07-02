Un intern amb perfil conflictiu agredeix un funcionari del Puig de les Basses
UGT Presons denuncia que és la tercera agressió a un empleat del centre en menys d’un mes i alerta de la saturació de la presó de Figueres
El sindicat UGT Presons ha denunciat una nova agressió a un funcionari del centre penitenciari Puig de les Basses, a Figueres, la tercera registrada durant el mes de juny, segons l’organització sindical. Els fets van passar dimarts durant un trasllat des del DERT (departament de règim tancat), quan un intern va atacar un empleat del centre.
Segons ha explicat el sindicat, l’agressió es va produir mentre el treballador desenvolupava la seva feina. L’intern li va propinar un fort cop de puny al cap, fet que el va fer caure a terra. Un cop a terra, l’agressor va continuar l’atac amb una puntada de peu a la cara.
UGT Presons assegura que, afortunadament, les lesions físiques no han estat greus, però alerta que aquest fet "no pot servir per minimitzar" la gravetat de l’episodi. El professional de vigilància penitenciària va necessitar assistència mèdica al centre i l'endemà, a la mútua.
Fonts sindicals indiquen que l’intern té un perfil conflictiu i que acumula diverses sancions per conductes agressives, tant cap a altres presos com cap a funcionaris. Les mateixes fonts assenyalen que fins i tot ha estat classificat en primer grau per la seva perillositat.
El sindicat remarca que aquesta és ja la tercera agressió a professionals de la presó de Puig de les Basses en menys d’un mes, una situació que, segons denuncia, evidencia que no es tracta de fets aïllats.
Salut mental i manca de personal
L’organització sindical també posa l’accent en les conseqüències que aquests episodis tenen sobre els professionals. Segons UGT Presons, l’impacte de les agressions va més enllà de les lesions físiques i pot provocar seqüeles en la salut mental i el benestar emocional dels treballadors.
El sindicat vincula aquesta situació a la manca de personal, a "l’increment de la població reclusa i a la saturació del centre". Segons UGT Presons, aquests factors fan insuficient l’augment de plantilla aconseguit amb el darrer acord i dificulten l’aplicació de mesures de seguretat ja pactades, com el treball en binomis.
UGT Presons considera que la manca de formació continuada i l’augment de la conflictivitat estan portant el centre penitenciari de Puig de les Basses "al límit" i reclama a la Secretaria General i a la direcció del centre que adoptin mesures urgents i efectives per evitar que es repeteixin nous episodis violents.
El sindicat exigeix que qualsevol acció violenta rebi una resposta ferma i l’aplicació rigorosa de les conseqüències disciplinàries corresponents. "No podem esperar que la pròxima agressió tingui conseqüències irreparables per actuar", conclou UGT Preson en un comunicat.
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