El personal de Benestar Social de Figueres denuncia una vulneració de drets laborals
La plantilla reclama que se li apliqui la valoració de llocs de treball aprovada el 2012 i acusa el govern municipal de “manca de diàleg”
El personal de Benestar Social de l’Ajuntament de Figueres denuncia que fa més d’una dècada que espera que se li apliqui la valoració de llocs de treball aprovada l’any 2012. La plantilla considera que aquesta situació suposa una “vulneració de drets laborals” i critica la falta d’una solució definitiva per part del govern municipal.
En un comunicat, els treballadors assenyalen que aquesta revisió ja s’ha implementat en pràcticament tota la plantilla de l’Ajuntament, però no en el seu servei. Els afectats es pregunten si el retard pot estar relacionat amb el fet que Benestar Social sigui un àmbit altament feminitzat.
La plantilla també acusa l’equip de govern de “manca de diàleg”, una afirmació que l’Ajuntament nega. Fonts municipals defensen que mai s’han negat a parlar amb els treballadors i consideren “legítimes” les seves reclamacions.
Més de tres anys de reunions i instàncies
Segons explica el personal de Benestar Social, durant els últims tres anys s’han mantingut reunions amb els regidors de Recursos Humans i de Benestar, s’ha sol·licitat una audiència amb l’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, i s’han fet trobades amb el comitè d’empresa.
Els treballadors també asseguren que han presentat diverses instàncies per intentar desencallar el conflicte, després d’haver esgotat, diuen, totes les vies possibles de negociació.
“Malgrat tots aquests esforços, les nostres demandes han estat ignorades o ajornades de manera reiterada”, lamenten en el comunicat. La plantilla afirma que, a hores d’ara, encara no disposa d’una proposta definitiva per regularitzar la seva situació laboral.
Els afectats també critiquen que, durant l’última taula de negociació, el regidor de Recursos Humans, Manel Rodríguez, hauria condicionat la regularització de les seves condicions laborals a la renúncia de reclamacions econòmiques presents i futures.
Segons els treballadors, aquesta proposta “vulnera els drets laborals” del personal municipal i contradiu els acords adoptats anteriorment amb els representants sindicals.
La plantilla afegeix que havia demanat la presència de l’alcalde en aquesta reunió, però que Jordi Masquef no hi va comparèixer.
Un servei essencial davant la complexitat social de Figueres
Els professionals recorden que Figueres és una ciutat amb una realitat social complexa, marcada per situacions de vulnerabilitat, desigualtat i una demanda creixent d’atenció social.
En aquest context, reivindiquen el paper dels serveis socials com una eina imprescindible de prevenció, contenció i cohesió social. La plantilla assegura que els professionals assumeixen diàriament situacions de gran complexitat per evitar que derivin en conflictes més greus.
“Reivindicar unes condicions laborals justes no és només una qüestió salarial”, remarquen. Els treballadors defensen que es tracta també d’una qüestió de dignitat professional, reconeixement i igualtat de tracte dins de la mateixa administració municipal.
Per la seva banda, l’equip de govern de Figueres afirma que respecta que el personal presenti les reclamacions que consideri oportunes, però insisteix que en cap moment s’ha negat al diàleg.
Per fer visible el conflicte, la plantilla de Benestar Social té previst concentrar-se aquest dijous a la tarda a la plaça de l’Ajuntament de Figueres, coincidint amb la celebració del ple municipal.
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