Roses incopora al servei de jardineria personal de la Fundació Altem d'atenció a la discapacitat
L'equip de tres persones s'encarregarà de la cura de plantes, arbrat i zones verdes en punts estratègics del municipi durant un any.
Roses ha incorporat aquesta setmana un equip de la Fundació ALTEM al servei de jardineria municipal, una col·laboració que el consistori recupera després de deu anys i que permet reforçar el manteniment de diferents espais públics de la vila. L’actuació també busca donar suport a la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental.
L’equip està integrat per tres persones i s’encarregarà de la cura de plantes, arbrat i zones verdes situades en punts estratègics del municipi. Aquest dimecres, l’alcaldessa de Roses, Sílvia Ripoll; el gerent de la Fundació ALTEM, Albert Rosa, i el regidor d’Infraestructures i Serveis Públics, Lluís Espada, han visitat el Mas de les Figueres, on els operaris de l’entitat han iniciat el servei.
Entre les tasques assignades hi ha el manteniment i la neteja dels nous parterres de plantes arbustives incorporats recentment al passeig Marítim, així com la cura de l’arbrat situat entre la Riera Ginjolers i el monument al Pescador. El nou equip també assumirà treballs de sega, neteja i desbrossament en tres espais amb un important impacte paisatgístic: els parterres de l’avinguda Nord, a l’entrada del municipi per la C-260; el Jardí Mas de les Figueres, i la gespa de l’accés principal al recinte monumental de la Ciutadella de Roses per la porta de Mar.
La contractació permet reforçar els serveis de jardineria que ja presta l’empresa municipal ROSERSA. El regidor Lluís Espada ha destacat que la iniciativa té una doble finalitat: millorar el manteniment d’espais que són «porta d’entrada» i una de les cares més visibles de Roses, i fer-ho a través d’una entitat que treballa per la inserció laboral i la millora de la qualitat de vida de persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental.
Per la seva banda, el gerent d’ALTEM, Albert Rosa, ha remarcat que el contracte amb Roses és «un clar exemple» de la viabilitat del model de l’entitat, que combina l’atenció residencial i l’àmbit laboral. Rosa ha subratllat que la col·laboració amb l’Ajuntament i ROSERSA permet oferir llocs de treball als usuaris i aportar la seva professionalitat als municipis de la comarca.
El servei s’ha contractat per un període d’un any, tot i que l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Públics espera poder donar-hi continuïtat un cop finalitzi aquest termini. Les tasques es faran diverses jornades a la setmana, amb una freqüència variable segons l’època de l’any i amb més intensitat durant l’estiu, coincidint amb les necessitats de manteniment pròpies de la temporada.
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