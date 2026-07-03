La Policia Local de la Jonquera tramita 314 denúncies de trànsit i registra 24 infraccions de seguretat ciutadana al juny
El balanç de juny inclou també 10 vehicles retirats, 11 accidents de trànsit i dues recuperacions de vehicles sostrets
La Policia Local de la Jonquera va tramitar al juny 314 denúncies de trànsit i 24 infraccions de seguretat ciutadana. Durant el mateix període, el cos també va retirar 10 vehicles a la Jonquera i va intervenir en diferents actuacions relacionades amb vehicles abandonats, drogues, ordenances municipals i accidents.
Dels vehicles retirats a la Jonquera, un ho va ser arran d’un drogotest, un altre per senyalització vial, quatre per irregularitats en la documentació, tres durant el mercat setmanal i un per abandonament. El cos també va detectar tres vehicles abandonats i va immobilitzar dos vehicles: un camió i un turisme.
Drogues
Pel que fa a la seguretat ciutadana a la Jonquera, la Policia Local va registrar 24 infraccions. La majoria, 18, van ser per consum o tinença de substàncies estupefaents. També se’n van tramitar una per falta de respecte a un agent de l’autoritat, una per tinença d’una arma prohibida, una per ocupació temporal i tres per desordres públics.
El balanç del mes inclou també tres actuacions sense detenció: dues recuperacions de vehicles sostrets i una intervenció per haver encès foc a la via pública. A més, es van practicar dos drogotests, amb un resultat positiu i un de negatiu.
En l’àmbit de les ordenances municipals, es van registrar tres infraccions d’ordenances municipals: dues per miccionar a la via pública i una per llençar deixalles a terra.
Durant el juny, la Policia Local també va intervenir en 11 accidents de trànsit a la Jonquera: vuit dins del municipi i tres a la carretera N-II, segons el balanç d’actuacions fet públic per l’Ajuntament.
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