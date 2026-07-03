El segon incendi en un dia a Pedret i Marzà crema fins unes set hectàrees
Els Bombers remullen la zona aquest divendres després d’un foc agrícola que va obligar a mobilitzar sis mitjans aeris per la tramuntana
Els Bombers de la Generalitat continuen remullant aquest divendres la zona afectada per l’incendi de vegetació agrícola de Pedret i Marzà, a l’Alt Empordà, que ja ha quedat controlat de matinada després de declarar-se dijous al vespre en uns camps amb rostolls i canyissars prop de la carretera GIV-6043.
Segons les primeres estimacions, les flames podrien haver cremat entre sis i set hectàrees de superfície agrícola i vegetació de ribera. L’avís es va rebre cap a les set del vespre de dijous i el foc va obligar a desplegar fins a sis mitjans aeris abans de l’ocàs, a més de catorze dotacions terrestres, en una zona on bufava tramuntana.
Els Bombers van donar l’incendi per estabilitzat poc després del es nou de la nit, quan els mitjans aeris van fer les últimes descàrregues abans de tornar a base. Les tasques van continuar amb una vintena de dotacions terrestres i aquest divendres els efectius treballen en el remull del perímetre per evitar possibles revifades.
Segon del dia
Aquest va ser el segon incendi que es va registrar dijous al terme municipal de Pedret i Marzà. Al matí, els Bombers ja havien mobilitzat tres mitjans aeris i catorze dotacions terrestres per un altre foc de vegetació agrícola, l’avís del qual es va rebre a les 11.14 hores. En aquell cas, cremaven camps de conreu prop de l’IAE-17, en una zona de camps segats però amb molt de rostoll. Els canyissars van afavorir alguns focus secundaris, però l’incendi es va donar per extingit el mateix dijous. Els Agents Rurals investiguen les causes d'ambdós focs.
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