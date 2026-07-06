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Controlat l’incendi agrícola entre Llers i Terrades que ha fet col·lapsar una granja

Els Bombers continuen treballant-hi amb 10 dotacions terrestres després que el foc hagi cremat palla emmagatzemada a l’interior de l’explotació

Vista aèria de l'incendi de Terrades.

Vista aèria de l'incendi de Terrades. / Bombers de la Generalitat

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Eva Batlle

Eva Batlle

Terrades

Els Bombers han donat per controlat cap a dos quarts de tres de la tarda l’incendi de vegetació agrícola a Terrades, que aquest dilluns al migdia ha mobilitzat efectius terrestres i aeris i ha afectat també l’interior d’una granja situada a la cua del foc.

El foc s’havia declarat poc abans de la una del migdia en una zona de camps i bosc situada a prop de la GI-510. Inicialment, els Bombers hi han treballat amb nou dotacions terrestres i dos mitjans aeris, entre els quals un helicòpter bombarder i l’helicòpter de comandament, per evitar que les flames avancessin cap a la massa forestal.

Segons el cos d'emergències, la granja afectada ha col·lapsat després que hi cremés palla que hi havia emmagatzemada a l’interior.

La columna de fum de l'incendi de Terrades vist des de l'AP-7.

La columna de fum de l'incendi de Terrades vist des de l'AP-7. / Cedida

Durant les tasques d’extinció, els Bombers asseguraven que el flanc esquerre i el cap de l’incendi havien quedat ancorats, mentre que el flanc dret, especialment el segon terç, era el punt que es mantenia més actiu. Aquesta zona preocupava perquè tenia més continuïtat forestal i més potencial de propagació.

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Un cop controlat l’incendi, els Bombers continuen treballant a la zona amb 10 dotacions terrestres per rematar punts calents i evitar revifades.

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