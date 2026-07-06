El pla de l'hospital de Figueres per atendre més pacients a casa
El full de ruta 2026-2030 vol avançar cap a un model assistencial més integrat i s’ha elaborat amb aportacions de més de 450 professionals i agents del territori
La Fundació Salut Empordà, entitat que gestiona l'hospital de Figueres entre altres centres, ha aprovat el seu nou Pla estratègic 2026-2030, un full de ruta que fixa les prioritats de l’entitat per als pròxims cinc anys i que posa l’accent en la transformació del model assistencial, la integració dels serveis i el reforç de l’atenció domiciliària i comunitària.
Amb el lema Una Fundació Salut Empordà més forta, més integrada i més humana, el pla neix d’un procés participatiu que ha recollit les aportacions de més de 450 persones, entre professionals assistencials i no assistencials, ciutadania, entitats de l’entorn social i altres agents clau de l’Alt Empordà. Segons la Fundació, aquesta visió compartida ha permès definir una estratègia alineada amb el Pla de Salut de Catalunya i centrada en l’excel·lència, la qualitat i la seguretat del pacient.
El nou pla s’aplicarà de manera transversal als cinc dispositius de la Fundació: l’Hospital de Figueres, l’Hospital d’Atenció Intermèdia Bernat Jaume, l’Àrea Bàsica de Salut de l’Escala, el Centre de Rehabilitació de Roses i la Clínica Santa Creu de Figueres.
El director gerent de la FSE, Xavier Verdaguer, ha destacat que el Pla estratègic és «una invitació a avançar conjuntament per construir una Fundació més preparada per afrontar els reptes d’un futur que ja és aquí». Verdaguer ha remarcat que la raó de ser de l’entitat és «millorar la vida de les persones que confien en nosaltres» i ha assegurat que ho faran «amb rigor i responsabilitat».
Quatre eixos per modernitzar l’organització
El full de ruta s’estructura en tres grans eixos i un eix transversal. El primer, dedicat a les persones, busca millorar l’experiència del pacient, garantir la qualitat i la seguretat assistencial i, alhora, afavorir un entorn laboral capaç d’atraure i fidelitzar talent. En aquest àmbit, el pla posa especial atenció en el benestar emocional i la salut mental dels professionals.
El segon eix se centra en la transformació assistencial i situa la Fundació Salut Empordà com a node de la nova Àrea Integrada de Salut a l’Alt Empordà. L’objectiu és adaptar l’organització als nous reptes socials i demogràfics de la comarca, amb una aposta per l’assistència domiciliària i comunitària i amb recursos orientats especialment a l’atenció a la fragilitat i la cronicitat.
El tercer eix, dedicat a una organització eficient, pretén garantir la sostenibilitat econòmica de la Fundació a llarg termini, modernitzar les infraestructures amb criteris de sostenibilitat ambiental i millorar la gestió dels processos interns. En aquest punt, el pla preveu incorporar tecnologies com la robòtica i la intel·ligència artificial.
Finalment, l’eix transversal d’innovació i coneixement vol reforçar el projecte universitari i docent de l’entitat i potenciar l’Institut d’Innovació i Recerca Glòria Compte com a motor de canvi i de prestigi per al territori. Aquest àmbit també dona continuïtat a la Càtedra d’Envelliment i Salut de la Universitat de Girona i la Fundació Salut Empordà.
Una assistència més propera i humana
En paral·lel, el procés d’elaboració del pla també ha servit per repensar els valors de la Fundació, amb l’objectiu d’alinear-los amb una assistència més propera, empàtica i humana. La FSE defineix com a valors principals la identitat territorial, la qualitat, l’eficiència, l’humanisme i l’ètica.
Amb aquesta nova estratègia, la Fundació Salut Empordà vol reforçar el seu paper com a referent sanitari a l’Alt Empordà i preparar l’organització per respondre a una població cada vegada més envellida, amb més necessitats vinculades a la cronicitat i a l’atenció de proximitat.
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