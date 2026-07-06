Un xoc frontal entre dos cotxes talla l'N-260 a Llançà
De moment es desconeix si hi ha ferits
Un xoc frontal entre dos cotxes ha obligat a tallar completament aquest dilluns al migdia l’N-260 a Llançà, a l’altura de la Valleta.
L’avís de l’accident s’ha rebut poc després d’un quart de dotze del migdia al quilòmetre 21 de la carretera. Per causes que encara s’estan investigant, dos turismes han topat frontalment i la via ha quedat tallada en tots dos sentits de la marxa.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dotacions dels Bombers, el SEM i els Mossos d’Esquadra de Trànsit, que treballen a la zona i regulen la incidència viària.
En cadascun dels vehicles hi viatjaven dues persones. De moment, però, no ha transcendit si hi ha ferits ni quin és l’estat dels ocupants dels dos cotxes implicats en l’accident.
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