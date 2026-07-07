Estiu 2026
L'Escala posa en marxa vigilància temporal a les platges en plena temporada de bany a l'espera del servei de socorrisme
El retard en la contractació obliga el consistori a recórrer a la Policia Local i Protecció Civil mentre prepara accions contra l'empresa Sealand
L'Escala iniciarà amb retard el servei de socorrisme i demanarà responsabilitats a l'empresa responsable
Josep López Navarro
L’Ajuntament de l’Escala s’ha coordinat amb la Policia Local i Protecció Civil per prestar un servei temporal de vigilància a les platges de la vila fins que es pugui posar en marxa el dispositiu ordinari de socorrisme.
El servei de socorrisme havia d’iniciar-se el dilluns 15 de juny, però encara no s’ha pogut posar en marxa a causa del retard en el procés de contractació. Segons va informar llavors el consistori, l’empresa Sealand, que havia recorregut el concurs al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, finalment no va aportar tota la documentació necessària per poder assumir el servei.
Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament va decidir adjudicar el contracte a l’empresa següent del concurs, Marsave, que ja havia comunicat la seva voluntat d’iniciar la prestació amb la màxima celeritat possible, tot i que encara no ha estat possible posar-la en marxa.
Procediment engegat al novembre
La contractació del servei de socorrisme es va posar en marxa el mes de novembre, amb la previsió que hi hagués temps suficient per tenir-ho tot a punt abans de l’estiu, segons explicava el mes de juny l’alcalde de l’Escala, Josep Bofill.
Inicialment, el servei es va adjudicar a Marsave el mes de febrer, però Sealand va presentar un recurs davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Segons Bofill, arran d’aquest recurs, el mes de maig es va haver de tornar a valorar algun aspecte de la proposta de Sealand, tot i que la mesa de contractació del consistori no hi estava d’acord. "La sorpresa és que després d’endarrerir-nos tot el procediment i allargar fins al final tots els terminis, l’empresa no ha estat capaç d’aportar tota la documentació que acrediti que compleix tots els requisits que es requereixen", lamentava l’alcalde.
Així mateix, Bofill considerava que la situació perjudica el municipi en un moment clau de la temporada. "No és acceptable generar tota aquesta demora, que ens perjudica com a municipi turístic, quan després resulta que no pots complir amb el que t’has compromès", sentenciava.
El consistori subratlla, però, que la resta de serveis d’estiu s’han iniciat segons el calendari previst. Entre aquests serveis hi ha el reforç de la plantilla de la Policia Local, el balisament de les platges, el canal de natació, la zona de boies per amarrar vora el Cargol i la posada en marxa de la zona blava d’estiu.
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