Figueres expulsa una parada del mercat de fruita i verdura que acumulava més de 10.000 euros en sancions
El consistori ha admès noves parades de fruita, verdura i mels a Figueres, prioritzant productors de la zona i criteris ecològics
L’Ajuntament de Figueres ha expulsat una parada del mercat de la plaça del Gra per incompliments reiterats. Ha comès fins a nou infraccions en un any acumulant més de 10.000 euros en sancions. D'altra banda, s'han incorporat tres noves parades al mercat de la fruita i la verdura amb l’objectiu de reforçar la qualitat de l’oferta, preservar el pes dels productors locals i garantir el compliment de la normativa.
Els incompliments de la parada expulsada són faltes greus i lleus relacionades amb l’ocupació de més espai del permès, la presència en zones sense autorització, l’exposició de mercaderies fora del lloc assignat i l’incompliment dels horaris de descàrrega, venda i desmuntatge, segons ha informat l'Ajuntament.
Aquest paradista acumula sancions per un import superior als 10.000 euros i tampoc havia presentat la documentació necessària per renovar la parada del mercat. Des d’aquest dimarts, la parada ja no és present a la plaça del Gra i l’espai ha quedat ocupat per jardineres.
Les noves incorporacions arriben després que el mes de febrer s’obrís el període de sol·licituds per entrar al mercat. Finalment, s’hi han admès tres paradistes: dues parades de fruita i verdura i una de mels i derivats. Dues s’ubiquen a la plaça Catalunya i una altra a la plaça del Gra. Segons l’Ajuntament, els tres nous paradistes són de Figueres i d’El Far d’Empordà.
El mercat de Figueres compta actualment amb més de 50 parades i se celebra cada dimarts, dijous i dissabte a la plaça Catalunya i a la plaça del Gra. Les parades disposen d’espais d’entre 6 i 12 metres lineals. En l’últim concurs per accedir-hi, el consistori ha prioritzat criteris com l’oferta de productes de temporada i ecològics, la procedència del producte de Figueres, de municipis limítrofs o de l’Alt Empordà, i l’ús de tecnologies respectuoses amb el medi ambient.
Un mercat històric de la ciutat
La plaça del Gra és espai de mercat des de l’any 1886, quan es va inaugurar la coberta que encara es conserva avui. Des del 1973, aquest espai acull, juntament amb l’adjacent plaça Catalunya, el mercat de fruites i verdures que se celebra tres dies a la setmana.
A més de productors locals de l’horta empordanesa, el mercat també ofereix productes com embotits, formatges, mel, fruits secs i olis d’oliva. L’Ajuntament destaca que aquest mercat actua com a punt de trobada entre agricultors, productors, marxants i públic general, i que s’ha consolidat com un element destacat de l’atractiu comercial i turístic de Figueres.
- Quatre ferits, un de crític, en un xoc frontal a l’N-260 a Llançà
- Les tres preguntes que els CAPs del Baix Empordà volen que els pacients facin sempre al metge
- Un nen hospitalitzat a Girona per un accident en un llit elàstic durant la Festa Major del barri de Pla de Palau-Sant Pau
- Directe: L’incendi de les Gavarres continua cremant sense control
- Els Bombers mantenen l'optimisme a les Gavarres però temen la simultaneïtat
- Girona FC: Ple d'incògnites per resoldre a dos dies de començar la feina
- L'entrada sud de Girona canviarà amb la urbanització del polígon 117 i un pressupost de 6.847.791 euros
- Una revifada prop de Mas Ambrós a Calonge manté en alerta els Bombers a les Gavarres