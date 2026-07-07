Set joves detinguts per l'apunyalament d'un noi a les fires de Figueres
Els Mossos d'Esquadra acusen a tres menors i quatre majors d'intent d'homicidi
Àfrica Benavente
Els Mossos d'Esquadra han detingut set joves, tres menors d'edat i els altres d'entre 18 i 21 anys, per la seva presumpta implicació en l'apunyalament d'un noi durant les fires de la Santa Creu de Figueres. Els arrestats estan acusats com a presumptes autors de temptativa d'homicidi.
Els fets es remunten a la matinada de l'1 de maig, quan a un quart de cinc els agents que formaven part del dispositiu de seguretat van intervenir en una baralla al Parc de les Aigües. Dos joves, que van ser identificats, van assegurar que la disputa s'havia iniciat arran d'un robatori d'un telèfon mòbil i una confusió amb l'autor del presumpte robatori. Els Mossos també van identificar al jove assenyalat, que va negar qualsevol implicació. Després d'escorcollar-lo, els agents no li van trobar cap objecte sostret.
Poc més d'una hora després, a tres quarts de sis de la matinada, els Mossos van rebre un avís que hi havia una persona ferida de gravetat a l'Avinguda Costa Brava. En arribar al lloc dels fets, els agents van comprovar que es tractava del jove identificat prèviament arran de la baralla. La víctima tenia quatre ferides greus per arma blanca i va ser evacuada pels Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital de Figueres.
Mentre s'atenia a la víctima, els Mossos van identificar a set joves al carrer Jonquera, alguns dels quals ja havien estat relacionats amb la primera baralla.
La Unitat d'Investigació dels Mossos, amb l'ajuda de testimonis i l'anàlisi de diferents imatges, van poder vincular els set nois amb l'agressió. Les detencions es van dur a terme els dies 1, 2 i 4 de juliol a Figueres. Els arrestats són tres menors d'edat i quatre majors d'edat, dos dels quals amb antecedents policials.
Els menors quedaran a disposició de la fiscalia de menors quan siguin requerits, mentre que els quatre majors ja han passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres. Els quatre adults han quedat en llibertat amb càrrecs.
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