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L'Estat comença el procés per declarar Portbou com a lloc de Memòria Democràtica

El municipi, clau en l'encreuament de camins dels qui fugien del franquisme i del nazisme, esdevindrà un lloc històric per la seva repercussió en la memòria col·lectiva

L'espai dedicat al filòsof Walter Benjamin situat a pocs metres de la biblioteca de Portbou.

L'espai dedicat al filòsof Walter Benjamin situat a pocs metres de la biblioteca de Portbou. / ACN

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ACN

ACN

Portbou

L'Estat ha iniciat el procediment per declarar Portbou com a lloc de Memòria Democràtica. El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica aquest dimecres l'acord de la Direcció General de Promoció de la Memòria Democràtica. La iniciativa, de fet, s'emmarca en la Llei de Memòria Democràtica i se centra en aquest municipi perquè aquí hi van tenir lloc fets "de rellevància per la seva significació històrica i simbòlica" així com la seva "repercussió en la memòria col·lectiva". Portbou va esdevenir durant la Guerra Civil i els anys immediatament posteriors un punt "d'encreuament" de camins dels qui fugien del franquisme i dels que ho feien del nazisme en plena Segona Guerra Mundial.

Des d'aquí i especialment, a través del coll de Belitres, es van crear operatius d'evacuació de refugiats cap a França. A més, en el pas invers de persones que fugien del nazisme, de la França ocupada i de la deportació a camps d'extermini, Portbou també es va convertir en un pas fronterer. El cas més destacat és el del filòsof alemany d'origen jueu Walter Benjamin.

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