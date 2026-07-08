CSIF reclama mesures urgents a la presó del Puig de les Basses després de les últimes agressions
El sindicat reclama més plantilla, treball en binomis i la mateixa fermesa davant tots els atacs a professionals del centre penitenciari de Figueres
El sindicat CSIF se suma a les denúncies que ja havia fet UGT Presons per les agressions registrades al centre penitenciari Puig de les Basses, a Figueres, i reclama a l’Administració mesures urgents per protegir la plantilla. L’organització sindical alerta que els últims episodis violents evidencien una “escalada de violència” al centre i exigeix que es reforcin els protocols de seguretat, s’incrementin les plantilles i es garanteixi el treball en binomis.
La nova denúncia arriba després que UGT Presons ja hagués fet públic l'últim cas, un atac a un funcionari durant un trasllat des del DERT (el Departament Especial de Règim Tancat) i hagués advertit que es tractava de la tercera agressió a un empleat del centre en menys d’un mes. Ara, CSIF posa el focus en la necessitat d’un canvi en la política de seguretat i reclama que l’Administració deixi de “normalitzar les agressions com un risc inherent al lloc de treball”.
Reforçar la seguretat
El sindicat reclama a la Direcció General de Serveis Penitenciaris un reforç immediat de la seguretat. Entre les mesures que planteja hi ha l’augment de plantilla, la implantació efectiva del treball en binomis, la dotació de més mitjans de protecció, el reforç dels protocols de prevenció i resposta davant incidents violents i l’autorització de l’ús dels esprais d’acció adequada previstos al Reglament Penitenciari.
CSIF també denuncia el que considera un tracte desigual en funció del col·lectiu professional afectat. El sindicat considera correcte que, després de l’agressió a un metge, s’adoptessin mesures contundents contra l’intern presumptament agressor, inclòs el seu trasllat urgent a un altre centre penitenciari. Ara bé, reclama que aquesta mateixa fermesa s’apliqui sempre, també quan les víctimes són funcionaris de vigilància.
“Totes les agressions són igual de greus i tots els treballadors del centre mereixen exactament la mateixa protecció institucional, jurídica i disciplinària”, subratlla CSIF en el comunicat. L’organització critica que continuïn pendents reivindicacions històriques com l’increment d’efectius, la implantació real del treball en binomis i les millores organitzatives compromeses.
UGT Presons ja havia advertit que la situació a Puig de les Basses no respon a fets aïllats i havia vinculat l’augment de la conflictivitat a la manca de personal, a la saturació del centre i a les dificultats per aplicar mesures de seguretat pactades. CSIF coincideix ara en el diagnòstic i exigeix una resposta immediata per evitar que els episodis violents es cronifiquin dins la presó de Figueres.
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