La CUP torna a denunciar un apartament turístic il·legal de l’alcaldessa de Cadaqués
L’alcaldessa de Cadaqués estaria llogant com a habitatge compartit un apartament independent
Arnau Lara
Pia Serinyana Torrents, alcaldessa de Cadaqués des de 2019, hauria estat acusada de frau de llei per part de la CUP. Segons afirmen, Serinyana tindria un apartament turístic il·legal al poble. La formació independentista ha comunicat que han pogut accedir a l’apartament que consta com a propietat de l’alcaldessa a Booking, i que tot i tenir una llicència com a llar compartida, està publicitat com a apartament independent.
Segons la llicència que tindria Serinyana, els turistes que accedeixin als serveis de l’apartament haurien de compartir espai amb la propietària, però, amb aquest mètode aconseguiria llogar-lo per a ús turístic sense la llicència corresponent d’habitatge d’ús turístic (HUT) que la llei exigeix. Segons va informar el ministeri d’habitatge a principis d’any, el 37% d’HUT a Espanya no tenen la llicència pertinent. Per tant, més de 120.000 dels habitatges anunciats com a tal, eren il·legals.
En declaracions, el militant de l'Assemblea per Cadaqués Xesco Vallverdú, ha denunciat les contradiccions de l’alcaldessa i ha reivindicat la necessitat que la classe rendista i empresarial del poble deixi de tenir el control de l’Ajuntament. “Aprofita el poder polític per beneficiar-se personalment i familiarment, venent-se el poble al turisme i potenciant les feines precàries”, ha puntualitzat sobre l’alcaldessa.
El diputat al Parlament de Catalunya Dani Cornellà també ha declarat que l’alcaldessa no pot “nedar i guardar la roba”: “Mentre Serinyana proclama als quatre vents que persegueix els apartaments turístics il·legals i en vol reduir la quantitat a la vila, ella mateixa té, com a mínim, un habitatge que lloga de forma irregular”. També ha evidenciat que en diverses ocasions la CUP ha demanat informació sobre tots els HUT de la vila, “però sense resposta”.
La CUP ja va demanar la dimissió de l’alcaldessa el passat gener, afirmant que “entre la setantena de pisos turístics il·legals hi ha el que gestiona la mateixa Serinyana”. En aquest nou avís, haurien llogat l’apartament i fins i tot gravat un vídeo per les xarxes socials des de dins.
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