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Un camió s'encasta contra una casa a Pont de Molins

Els Bombers han retirat pedres i han comprovat que l’estructura de l’immoble no havia quedat afectada

Els Bombers han desplaçat dues dotacions al servei.

Els Bombers han desplaçat dues dotacions al servei. / - foto d'arxiu

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Eva Batlle

Eva Batlle

Pont de Molins

Un camió s’ha encastat contra la façana d’una casa a Pont de Molins aquest dijous de matinada, en un accident que no ha provocat ferits.

Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís a dos quarts de sis de la matinada i hi han desplaçat dues dotacions. Arran del xoc, han hagut de fer tasques de sanejament a la façana de l’habitatge, ja que queien pedres de la paret.

Els efectius han retirat els elements inestables i han revisat l’immoble. Malgrat la força de l’impacte, els Bombers han comprovat posteriorment que l’estructura de la casa no havia quedat malmesa.

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Segons han indicat els Bombers, l’accident no ha deixat cap persona ferida. Tampoc ha resultat afectat cap dels animals que transportava el camió. Els Mossos d'Esquadra i el SEM també s'han activat en aquest servei.

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