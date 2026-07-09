Un camió s'encasta contra una casa a Pont de Molins
Els Bombers han retirat pedres i han comprovat que l’estructura de l’immoble no havia quedat afectada
Un camió s’ha encastat contra la façana d’una casa a Pont de Molins aquest dijous de matinada, en un accident que no ha provocat ferits.
Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís a dos quarts de sis de la matinada i hi han desplaçat dues dotacions. Arran del xoc, han hagut de fer tasques de sanejament a la façana de l’habitatge, ja que queien pedres de la paret.
Els efectius han retirat els elements inestables i han revisat l’immoble. Malgrat la força de l’impacte, els Bombers han comprovat posteriorment que l’estructura de la casa no havia quedat malmesa.
Segons han indicat els Bombers, l’accident no ha deixat cap persona ferida. Tampoc ha resultat afectat cap dels animals que transportava el camió. Els Mossos d'Esquadra i el SEM també s'han activat en aquest servei.
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