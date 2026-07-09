Dos condemnats a 6 anys per intentar matar tres joves a Empuriabrava l'agost del 2019 no entraran a presó
Afrontaven inicialment una pena de 33 anys, però els han apreciat atenuants de dilacions indegudes i reparació del dany
L'Audiència de Girona ha condemnat a 6 anys de presó cadascun dos acusats d'intentar matar tres joves a Empuriabrava la matinada del 24 d'agost del 2019. Els processats s'enfrontaven a una pena de 33 anys per tres delictes d'assassinat en grau de temptativa, però fiscalia, acusació particular i defensa han arribat a un acord per rebaixar la pena fins als 2 anys de presó per cada delicte. Aprecien dues circumstàncies atenuants molt qualificades: una per reparació del dany, perquè han consignat tots els diners per indemnitzar les víctimes, i l'altra de dilacions indegudes, perquè el cas ha trigat quasi set anys a arribar a judici. No hauran d'entrar a la presó, amb la condició de no tornar a delinquir durant 5 anys.
El fiscal no s'ha oposat a la suspensió de l'execució de la pena, és a dir, veu amb bons ulls que no hagin d'entrar a presó. A la sala de vistes de la secció tercera de l'Audiència de Girona, ha argumentat que han passat quasi set anys des dels fets i que els condemnats són dos joves "que no han delinquit durant aquest temps, tenen ple arrelament al país, estabilitat personal, estabilitat familiar i estabilitat laboral": "El fet que ara haguessin de complir una pena de presó en res ajudaria a la seva integració, que és plena".
L'Audiència ha acordat que no entrin a presó per la via de l'article 80.1 del Codi Penal, que recull que els tribunals ho poden fer quan les penes no siguin superiors a 2 anys (per delicte) i es compleixin altres requisits, com que els condemnats hagin pagat la responsabilitat civil (que suma més de 61.000 euros) i abonin una multa, que en aquest cas serà de 648 euros.
Els intenten atropellar
Els dos acusats han reconegut que cap a les cinc de la matinada del 24 d'agost del 2019 van tenir "una discussió" amb les tres víctimes prop d'un bar discoteca que del carrer Moxo. Tot i que d'entrada semblava que havien "esclarit" el conflicte, minuts més tard van intentar atropellar els tres joves.
Segons recull l'escrit d'acusació de la fiscalia que els processats han subscrit, cadascun anava a bord d'un vehicle i, a l'altura de l'avinguda Marinada i estant les víctimes d'esquena, van "accelerar bruscament per envestir els joves". Un d'ells va atropellar dos dels joves, a un el va fregar, però el vehicle va impactar contra el maluc de l'altre.
Després d'això, va fer marxa enrere i es va unir a la trajectòria del cotxe que conduïa l'altre condemnat per intentar envestir una de les víctimes, que va haver de saltar per evitar que l'atropellessin. Els dos cotxes van xocar i un dels vehicles va colpejar el peu dret d'aquest jove, que va fugir coixejant del lloc dels fets.
A continuació, un dels condemnats, que va sortir il·lès del xoc entre els dos cotxes, va sortir armat amb un "objecte punxant" i va intentar apunyalar una de les víctimes. Li va llançar una estocada al costat esquerre, que va poder esquivar, però no va poder apartar-se en una segona, dirigida a la zona de la cara, que li va ferir l'ull esquerre. Tot i això, la víctima va poder fugir i demanar ajuda.
Mentre el processat, encara armat amb l'objecte, es dirigia cap al lloc on hi havia el tercer jove amb actitud agressiva, van arribar al lloc efectius de la Policia Local de Castelló d'Empúries, que van posar fi a la batussa.
A conseqüència de l'atac, dues de les víctimes van patir ferides, majoritàriament contusions i erosions. La lesió més greu l'ha patit un dels joves, que ha perdut visió a l'ull esquerre i també li han quedat com a seqüeles estrès posttraumàtic.
De 33 a 6 anys de presó
Per aquests fets, els dos acusats s'enfrontaven a 33 anys de presó (11 per cada delicte de temptativa d'assassinat). L'acord al qual han arribat la fiscalia, l'acusació particular i la defensa ha consistit a aplicar-les dues atenuants molt qualificades de reparació del dany (perquè han consignat tots els diners de la indemnització) i de dilacions indegudes (pel temps que ha trigat el cas a arribar a judici).
No entraran a presó amb la condició de no tornar a delinquir al llarg de cinc anys. També els han prohibit acostar-se a menys de 500 metres o comunicar-se amb les víctimes durant cinc anys i hauran d'assumir les costes processals, incloses les de l'acusació particular.
El fiscal i les parts han renunciat a recórrer contra la sentència, que la sala ha declarat ferma.
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