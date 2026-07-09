Detinguts a Figueres dos multireincidents per altercats violents i danys al nou altell de plaça Catalunya
Els arrestats haurien provocat desperfectes i sostret mobiliari per valor de més de 7.000 euros
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La policia local de Figueres ha detingut dos individus multireincidents que haurien protagonitzat diversos altercats violents a la ciutat. Segons l’Ajuntament, els arrestats també estarien relacionats amb els fets ocorreguts dissabte al nou altell de plaça Catalunya, on haurien provocat danys i desperfectes i sostret mobiliari per valor de 7.000 euros. Durant els fets, els dos individus també haurien amenaçat una treballadora municipal del mercat.
Els detinguts han passat avui a disposició judicial després de passar la nit a comissaria. Com que es troben en situació irregular, se’ls ha obert un expedient d’expulsió.
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