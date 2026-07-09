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Detinguts a Figueres dos multireincidents per altercats violents i danys al nou altell de plaça Catalunya

Els arrestats haurien provocat desperfectes i sostret mobiliari per valor de més de 7.000 euros

Les imatges de la detenció dels dos multireincidents a Figueres

Les imatges de la detenció dels dos multireincidents a Figueres

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Les imatges de la detenció dels dos multireincidents a Figueres / Ajuntament de Figueres

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Redacció

Redacció

Figueres

La policia local de Figueres ha detingut dos individus multireincidents que haurien protagonitzat diversos altercats violents a la ciutat. Segons l’Ajuntament, els arrestats també estarien relacionats amb els fets ocorreguts dissabte al nou altell de plaça Catalunya, on haurien provocat danys i desperfectes i sostret mobiliari per valor de 7.000 euros. Durant els fets, els dos individus també haurien amenaçat una treballadora municipal del mercat.

Els detinguts han passat avui a disposició judicial després de passar la nit a comissaria. Com que es troben en situació irregular, se’ls ha obert un expedient d’expulsió.

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Detinguts a Figueres dos multireincidents per altercats violents i danys al nou altell de plaça Catalunya

Detinguts a Figueres dos multireincidents per altercats violents i danys al nou altell de plaça Catalunya

Les imatges de la detenció dels dos multireincidents a Figueres

Les imatges de la detenció dels dos multireincidents a Figueres

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