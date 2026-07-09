Roses es queda sense les atraccions de Festa Major aquest estiu
L'Ajuntament les substituirà per un parc lúdic, però assegura que el canvi es preveu només per a aquesta edició i respon a la tramitació de la nova licitació per ordenar el servei i reforçar la seguretat
L’Ajuntament de Roses substituirà aquest any les atraccions habituals de la Festa Major per un parc lúdic al recinte de l’antic càmping Bahía. Segons fonts municipals, el canvi es preveu només per a aquesta edició i respon a la tramitació de la nova licitació, que busca ordenar el servei i reforçar la seguretat.
El consistori, però, concreta que encara s’està acabant de definir quines instal·lacions hi haurà: "Hem d’acabar de concretar què hi posarem", expliquen fonts municipals, que afegeixen que estan treballant amb proveïdors per veure quina oferta es pot col·locar al recinte. Detallen, això sí, que serà "per a tots els públics".
La nova licitació es va posar en marxa arran d’un conflicte entre firaires. Fonts de l’Ajuntament expliquen que "l’any passat un firaire volia posar una atracció i no se'l va deixar, va demanar informació sobre la gestió dels expedients i, davant d'això, per no tenir més problemes, el consistori va optar per iniciar una licitació per ordenar el servei i permetre que tothom s’hi pogués presentar". L’Ajuntament també vincula la licitació a criteris de seguretat, amb l’objectiu que les instal·lacions passin tots els controls corresponents i s'adaptin a les normatives vigents.
Tot i que la tramitació està en una fase molt avançada, la "impossibilitat de garantir plenament" que el servei estigui adjudicat abans de la celebració de la Festa Major (del 7 al 16 d’agost) ha fet moure fitxa al consistori, que ha decidit canviar les atraccions d’enguany per una alternativa "més viable". Amb aquesta decisió, el consistori vol garantir "una oferta d’instal·lacions lúdiques durant la Festa Major, sense el perill d’haver d’anul·lar les atraccions a l’últim moment i no poder comptar amb cap altra opció".
Per la seva banda, la programació de concerts i les barraques es mantenen.
Paral·lelament a la nova licitació, l’Ajuntament ha iniciat ja els estudis per a la reubicació de les atraccions i barraques de la Festa Major. La voluntat és millorar les condicions i entorn d’aquestes activitats, situant-les en l’espai firal que es preveu habilitar en el "nou pulmó verd" que ocuparà els terrenys de darrere de la Ciutadella. El consistori té previst aprovar la propera tardor la modificació de planejament urbanístic que permetrà tirar endavant aquest projecte.
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