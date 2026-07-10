Alliberades 26 dones explotades sexualment per una xarxa criminal xinesa amb un detingut a Figueres
L’operació s’ha saldat amb 16 arrestats arreu de l’Estat, la clausura d'11 prostíbuls i l’ingrés a presó de la principal responsable de l’entramat
La Policia Nacional i el Servei de Vigilància Duanera han alliberat 26 dones explotades sexualment per una organització criminal d’origen xinès. L’operació ha acabat amb 16 persones detingudes, una de les quals a Figueres, i amb la clausura d’11 prostíbuls.
La resta dels arrestos s’han practicat a Madrid i València, amb quatre detinguts a cada ciutat; Saragossa, amb tres; Barcelona i Tarragona, amb dos a cadascuna. Entre els arrestats hi ha la presumpta principal responsable de la xarxa, que ha ingressat en presó provisional.
La investigació va començar després que els agents detectessin un pis de Saragossa on dones de nacionalitat xinesa exercien la prostitució. Les diligències van permetre descobrir una organització establerta en diverses províncies i que gestionava nombrosos prostíbuls on explotava dones d’origen xinès i llatinoamericà.
Massatgistes
Les víctimes eren captades mitjançant falses ofertes de feina publicades a les xarxes socials i en aplicacions xineses de missatgeria instantània. L’entramat els oferia treballar com a massatgistes o estilistes a Espanya, però, un cop arribaven al país, les obligava a exercir la prostitució.
Segons la Policia Nacional, les dones vivien sotmeses a un règim d’esclavitud i havien d’estar disponibles les 24 hores del dia, els set dies de la setmana. No podien rebutjar cap client i eren obligades a fer serveis sexuals a domicili i, fins i tot, sense preservatiu.
La xarxa les vigilava permanentment amb càmeres de videovigilància i es quedava inicialment tots els diners que generaven. Les víctimes només començaven a rebre la meitat dels beneficis quan l’organització considerava que ja havien saldat el deute contret.
Documentació falsa
L’entramat també proporcionava documentació falsa a les dones captades als seus països d’origen per facilitar-ne l’entrada a Espanya. Un cop aquí, els lliurava targetes de residència i treball d’altres persones perquè en suplantessin la identitat durant les inspeccions policials.
Els investigadors atribueixen a l’organització la gestió d’almenys 11 prostíbuls a Madrid, València, Tarragona, Barcelona i Saragossa. Les víctimes eren traslladades constantment entre els diferents establiments per maximitzar els beneficis.
En els escorcolls, els agents han intervingut 35.000 euros en efectiu, armes prohibides tipus katana, drogues, potenciadors sexuals, 24 telèfons mòbils, dos passaports falsos i abundant documentació relacionada amb l’activitat delictiva.
La investigació per blanqueig de capitals també ha permès embargar cinc immobles valorats en més de mig milió d’euros, dos vehicles i vuit comptes bancaris.
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