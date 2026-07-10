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Educació signa un acord amb Portbou per impulsar un cicle formatiu ferroviari al municipi

Tindrà vocació "transfronterera" i s'ubicarà en un edifici de l'estació de tren, propietat d'Adif

Esther Niubó i Gael Rodríguez durant la signatura de l'acord a l'estació de Portbou.

Esther Niubó i Gael Rodríguez durant la signatura de l'acord a l'estació de Portbou. / ACN

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Gemma Tubert / ACN

Gemma Tubert / ACN

Portbou

El Departament d'Educació ha signat un conveni amb l'Ajuntament de Portbou per fer un cicle formatiu ferroviari en un dels edificis que hi ha a l'estació de trens, en mans d'Adif. El cicle tindrà vocació "transfronterera" i capacitat per entre 15 i 30 alumnes. L'objectiu és començar la primera promoció el curs 2027-2028. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha afirmat que projectes com aquest han de fixar les bases per al nou sistema ferroviari català que "necessitarà personal qualificat". L'alcalde del municipi, Gael Rodríguez, ho ha qualificat de "primer pas" per aconseguir "l'estació de futur" que necessiten.

Tornar a situar Portbou al mapa ferroviari a través de la formació. Aquest és l'objectiu del protocol que Educació i l'Ajuntament han signat aquesta divendres i que servirà per impulsar un nou cicle de formació ferroviària al municipi. El cicle se sumarà als cinc que actualment s'imparteixen a Catalunya en altres zones amb llarga trajectòria en aquest àmbit, però amb la particularitat que aquí tindrà vocació "transfronterera" per la situació estratègica que té el municipi.

La voluntat és que estigui operatiu el curs 2027-28 i que tingui capacitat per a 15 a 30 alumnes. L'ubicarà a l'edifici de l'antic Economat de l'estació. L'alcalde ha explicat que està en mans d'Adif i que ja estan fent les gestions per poder disposar-ne. El Departament calcula que el cost -entre les obres i el personal docent- se situarà entorn dels 480.000 euros.

Aquests cicles s'emmarquen en el Protocol d'Intencions que Educació i el Departament de Territori tenen signat per impulsar ensenyaments relacions amb l'àmbit ferroviari. De fet, la consellera Niubó ha afirmat que aquest tipus de formació ha de marcar l'estratègia per a fer front al "nou sistema ferroviari" de Catalunya amb el traspàs de Rodalies.

En aquest sentit, ha dit que caldran professionals formats en diferents àmbits i que la formació professional s'ha revelat com una gran oferta per als joves catalans, que hi troben un elevat percentatge d'inserció laboral. Precisament, el curs que ve s'oferiran 5.000 noves places de cicles formatius a tot el país.

Rodríguez, per la seva banda, ha destacat la importància que té per al municipi que s'impulsin projectes com aquests. "Portbou va néixer per aquesta estació", ha assegurat durant el seu discurs on també ha insistit en la necessitat de donar eines perquè torni a tenir la importància històrica que sempre ha tingut. "És el primer pas per posar a Portbou un cicle formatiu dedicat al ferrocarril i per situar el municipi de nou com un enclavament rellevant al mapa ferroviari espanyol", ha reblat.

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Emplaçament "estratègic"

De fet, la iniciativa vol ser un impuls i una "revitalització" en aquesta infraestructura històrica. L’estació està en funcionament des de 1878, tot i que l’edifici actual data de 1929. En aquest sentit, segons el conveni, Portbou suposa un "emplaçament ferroviari estratègic" per la seva posició fronterera amb França i per la seva connexió amb les infraestructures ferroviàries del Corredor Mediterrani, amb presència d’activitat vinculada al transport de mercaderies i a la interoperabilitat ferroviària entre xarxes d’ample ibèric i europeu. A més, tenint en compte que Portbou no té institut, el cicle suposarà una millora en l'oferta educativa que permetrà que els alumnes que ho vulguin cursar no s'hagin de desplaçar.

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