Castelló d’Empúries
Junts qüestiona el nomenament d’un cap de gabinet a Castelló d’Empúries a onze mesos de les municipals
El grup municipal considera que la figura s’hauria d’haver incorporat a l’inici del mandat i demana aclarir quin paper tindrà en la campanya electoral d'Anna Massot
El grup municipal de Junts per Castelló i Empuriabrava ha qüestionat el nomenament d’un cap de gabinet d’Alcaldia a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries a onze mesos de les eleccions municipals. Segons ha informat la formació en un comunicat, l’alcaldessa, Anna Massot, ha nomenat aquesta figura com a personal eventual, després que la plaça fos creada en la plantilla municipal l’any 2025 i hagi quedat sense cobrir fins al juliol de 2026.
La candidata a l’alcaldia i regidora de Junts, Raquel Domínguez, ha afirmat que, en un govern que qualifica de “fràgil”, la figura del cap de gabinet pot ser clau per a la cohesió i la coordinació de l’executiu municipal. Tot i això, Domínguez considera que el nomenament “arriba tard” i ha demanat aclarir quines funcions tindrà en l’acció de govern i quin paper pot jugar en el context preelectoral.
Segons el comunicat de Junts per Castelló i Empuriabrava, el nomenament es farà constar en el pròxim ple municipal, previst per al 30 de juliol, i té efectes des de l’1 de juliol. La formació també retreu a l’alcaldessa que no n’hagi informat prèviament els grups de l’oposició i reitera les seves crítiques per la manca de diàleg i informació per part del govern municipal.
Junts defensa que la figura del cap de gabinet d’Alcaldia pot ser necessària per millorar la gestió del departament i la relació amb els grups del consistori, però lamenta que el govern de Castelló d’Empúries no hagi cobert aquesta plaça fins ara.
Via: Empordà
- Els pisos a la Costa Brava s’encareixen fins a un 69% en cinc anys: aquests són els municipis més cars i més barats
- Figueres expulsa una parada del mercat de fruita i verdura que acumulava més de 10.000 euros en sancions
- Detenen a Torroella de Montgrí un professor jubilat de 74 anys per fer tocaments a alumnes quan feien classe a casa seva
- L’aventura del primer gironí a la Primera Divisió de les Maldives
- Roses es queda sense les atraccions de Festa Major aquest estiu
- Queixes i enfrontaments de veïns i treballadors de Renfe a les obres del taller de manteniment de Ripoll
- La Catedral de Girona i els seus voltants seran protagonistes del rodatge de 'Enredados
- Necrològiques del 9 de juliol de 2026