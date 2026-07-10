Figueres
L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, demana "l'expulsió del país" de dos multireincidents: "Em diguin el que em diguin, espero que l’expulsió es faci el més ràpid possible"
Dos detinguts per provocar danys i desperfectes per valor de 7.000 euros a la plaça Catalunya de Figueres
L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha carregat a les xarxes socials contra dos homes detinguts per la Guàrdia Urbana i n’ha demanat l’expulsió del país. "Com sempre, tornaré a defensar que han de ser expulsats del país, em diguin el que em diguin. I espero que l’expedient d’expulsió iniciat després de dormir a comissaria i passar avui a disposició judicial es faci efectiu el més ràpid possible", ha escrit Masquef.
Les paraules de Masquef arriben després que la Guàrdia Urbana de Figueres hagi detingut dos homes acusats d’un robatori amb força i de provocar danys i desperfectes al nou altell de la plaça Catalunya, en uns fets que haurien tingut lloc aquest passat dissabte. Segons ha informat l’Ajuntament, el valor dels danys ocasionats i del mobiliari sostret supera els 7.000 euros.
"Ja n’hi ha prou de permetre aquesta impunitat i que se’ns riguin a la cara els qui ni respecten ni respectaran mai les mínimes normes de convivència a la nostra societat", ha insistit Masquef.
Via: Empordà
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