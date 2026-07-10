Medi ambient
El "miracle" de Darnius-Boadella: la calor extrema enxampa l'Alt Empordà amb el Pantà gairebé ple
L’embassament de la Muga acumula 51,53 hm³, 9,45 hm³ més que fa un any i gairebé el doble de la mitjana dels darrers cinc anys, després d’haver arribat a l’emergència 2 el març del 2024
Santi Coll
L’onada històrica de calor que aquests dies ha disparat els termòmetres a Catalunya, amb dades increïbles com els 31,9 graus nocturns a Portbou, ha arribat a l’Alt Empordà en un moment hidrològic molt diferent del que es va viure durant els anys més durs de la sequera. El pantà de Darnius-Boadella, nom amb què popularment es coneix l’embassament que regula la Muga i que és clau per a l’abastament i el regadiu de la comarca, es troba actualment al 81,40% de la seva capacitat, amb 51,53 hm³ d’aigua emmagatzemada sobre una capacitat màxima de 63,30 hm³, segons les dades de l’Agència Catalana de l’Aigua actualitzades el 9 de juliol.
Les dades permeten afirmar que l’episodi de calor extrema arriba en un dels millors moments recents per a les reserves de l’embassament. No és necessàriament el punt més alt de l’any, perquè el gràfic de l’ACA consultat mostra que el volum va superar els 60 hm³ a finals de gener i principis de febrer abans d’iniciar una baixada progressiva facilitada per un desembassament preventiu, però sí que és una situació molt favorable per encarar l’estiu després de tres anys de sequera. A la mateixa data de l’any passat, Darnius Boadella tenia 42,08 hm³, el 66,87% de la capacitat, és a dir, 9,45 hm³ menys que ara.
La comparativa encara és més clara si es mira la mitjana recent. L’ACA situa la mitjana dels darrers cinc anys en 28,76 hm³ i la dels darrers deu anys en 36,38 hm³ per a aquesta mateixa data. Això vol dir que el Pantà té ara 22,77 hm³ més que la mitjana quinquennal i 15,15 hm³ més que la mitjana de l’última dècada. En percentatge, les reserves actuals són aproximadament un 79% superiors a la mitjana dels darrers cinc anys i un 42% superiors a la dels darrers deu anys.
Un punt crític i fonamental
El canvi de fotografia és especialment rellevant perquè Darnius Boadella va ser un dels punts més crítics de la sequera a l’Alt Empordà. El setembre del 2023, després de 36 mesos amb pluges molt per sota dels registres habituals, l’embassament es trobava a poc més del 16% i en mínims històrics, amb uns 10 hm³ acumulats. Aquella situació va portar Figueres, Roses, Castelló d’Empúries i altres municipis dependents del sistema a l’escenari d’emergència.
El moment més delicat va arribar el març del 2024, quan el Govern va acordar declarar l’emergència 2 en l’àmbit de l’embassament de Darnius Boadella. Aleshores, el Pantà se situava a poc més de l’11%, amb menys de 7 hm³, i es van activar noves mesures d’emergència per garantir l’abastament i reforçar recursos hídrics a la comarca.
Les pluges dels darrers mesos han capgirat aquest escenari. En el conjunt de les conques internes, els embassaments se situen ara al 90,38%, amb 612,84 hm³ d’aigua, també per sobre del registre de fa un any, quan estaven al 76,91%. Darnius Boadella, amb el 81,40%, queda per sota de grans embassaments com Susqueda, la Llosa del Cavall, Sant Ponç o la Baells, però es manté en una posició molt més còmoda que la dels anys de sequera intensa.
La bona dada, tanmateix, no elimina la vulnerabilitat estructural del sistema. El Pantà depèn de la conca de la Muga, un riu sotmès a una forta pressió agrícola, urbana i turística, especialment a l’estiu. L’embassament, construït inicialment amb una clara funció de regadiu d'ençà que va ser inaugurat el 1969, ha esdevingut amb els anys una peça fonamental per garantir l’aigua a una part important de l’Alt Empordà, inclosos municipis amb una forta pressió estacional.
Estalviar, sí o sí
La conclusió que deixen les dades és doble. D’una banda, l’afirmació que la calor extrema arriba en un dels millors moments recents de reserva és fonamentada: el Pantà està molt per sobre de l’any passat i de les mitjanes de cinc i deu anys. De l’altra, el record de l’11% del març del 2024 i del 16% del setembre del 2023 obliga a mantenir la prudència: l’actual bon estat és fruit de les pluges, però també arriba en ple estiu, amb més evaporació, més consum i més demanda sobre un sistema que ha demostrat ser molt sensible als períodes llargs sense precipitació. Estalviar aigua continua sent una obligació, no un objectiu.
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Via: Empordà
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