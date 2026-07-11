La CSIF critica la insuficiència de policies a Cadaqués i l'Ajuntament ho desmenteix
L'alcaldessa confirma la incorporació de sis nous agents de policia local durant el juliol per reforçar la plantilla municipal durant els mesos d'estiu, resolent el dèficit denunciat
Àfrica Benavente
La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) denuncia «un greu dèficit» d'agents de Policia Local a Cadaqués en el moment de màxima afluència turística de l'any. El sindicat reclama reforços urgents per «garantir la seguretat de la ciutadania i dels milers de visitants que rep cada dia». Per la seva banda, l'alcaldessa de Cadaqués, Pia Serinyana, assegura que aquesta setmana ja s'incorporen els nous agents de policia que reforçaran el servei durant els mesos d'estiu.
La CSIF considera en un comunicat «inadmissible» aquesta situació, alerten que només hi ha una patrulla que dona servei al municipi durant l'estiu i recorden que durant aquesta època de l'any superen els trenta mil habitants. Assenyalen directament a l'Ajuntament, el qual asseguren que «continua sense reforçar una plantilla que ja treballa al límit de les seves possibilitats».
Des de l'Ajuntament asseguren que el problema ja està resolt. L'alcaldessa explica que es va impugnar el procés selectiu per ampliar la plantilla, per la qual cosa s'ha allargat aquesta assignació, que a més assegura que «va anar molt lenta». Afirma que aquest mes de juliol s'incorporaran sis agents, que ja haurien començat aquesta setmana.
El sindicat denuncia que la manca d'efectius «impedeix cobrir amb garanties baixes mèdiques, permisos o qualsevol incidència sobrevinguda» i denuncien «les hores extraodinàries acumulades». En el comunicat també protesten pels salaris: «continuen molt per sota dels que ofereixen altres ajuntaments de la comarca» i demanen responsabilitat per part del consisori.
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