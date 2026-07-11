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Detonen un projectil d'aviació francès localitzat al Port de la Selva

L'artefacte, que un submarinista havia descobert uns dies abans a tres metres de profunditat, es trobava en una zona amb abundància de posidònia

El projectil detonat aquest dijous al Port de la Selva.

El projectil detonat aquest dijous al Port de la Selva. / ACN

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ACN

El Port de la Selva

La Unitat de Bussejadors de Mesures contra Mines de l'Armada, amb la col·laboració de la Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques (GEAS) de l'Estartit de la Guàrdia Civil, ha detonat aquest dijous un projectil d'aviació francès localitzat a cala Tavellera, al Port de la Selva (Alt Empordà), dins del Parc Natural del Cap de Creus. L'artefacte, que un submarinista havia descobert uns dies abans a tres metres de profunditat, es trobava en una zona amb abundància de posidònia. Per protegir aquest hàbitat, els especialistes el van traslladar fins a una àrea segura, sobre un fons de sorra a uns vuit metres de profunditat, on el van detonar sense incidències.

El projectil d'aviació francès va ser localitzat per un submarinista que feia immersió a la zona. Uns dies després, la Unitat de Bussejadors de Mesures Contra Mines (UBMCM) de l'Armada i el Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques (GEAS) de la Guàrdia Civil van desplegar un operatiu conjunt per neutralitzar l'artefacte.

Durant l'operació, també es va activar de forma preventiva un ser activat un recurs sanitari del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La Guardia Civil va ser l'encarregada d'establir el perímetre i va garantir la protecció marítima de la zona. En aquest sentit, van desallotjar completament la zona de banyistes, submarinistes, embarcacions i de qualsevol altre usuari que pogués veure's afectat pels treballs.

Un cop assegurat l'entorn, els especialistes van fer una immersió de reconeixement per inspeccionar l'estat i la ubicació del projectil. L'artefacte es trobava a tres metres de profunditat, molt a prop d'una àrea amb presència de posidònia i altres espècies pròpies del Parc Natural del Cap de Creus. Després d'una valoració tècnica, es va descartar destruir-lo en aquest lloc per evitar danyar aquest ecosistema marí.

Per aquest motiu, es va traslladar el projectil fins a una zona segura, situada entre els set i vuit metres de profunditat, amb un fons de sorra i lliure de vegetació, que es va considerar més adequat per dur-hi a terme la maniobra de naturalització.

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Finalment, la Unitat de Bussejadors de Mesures Contra Mines de l'Armada va preparar una càrrega de destrucció amb un cordó detonant de cent grams per metre. La detonació es va desenvolupar segons el previst i es va completar sense incidències.

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