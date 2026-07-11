Paneque defensa des de l'Empordà que Catalunya necessita un "salt de modernització" tant en infraestructures com en energies renovables
El món empresarial de l'Alt Empordà reclama aprofitar les dues línies ferroviàries i activar Vilamalla i Portbou
Berta Artigas
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha tancat la jornada "L'Empordà i el corredor mediterrani", organitzada per EMPORDÀ i Prensa Ibérica al Cercle Sport Figuerenc, assegurant que el territori necessita un "salt de modernització" tant en infraestructures com en energies renovables. Segons Paneque, aquest pas és imprescindible per adaptar-se a una economia "verda i sostenible", complir els objectius ambientals europeus i generar noves oportunitats econòmiques, sense renunciar als valors paisatgístics de l'Empordà.
Paneque ha afirmat que el Govern no vol repetir "els errors del passat", quan es van impulsar grans transformacions urbanístiques sense tenir en compte l'entorn, però ha advertit que "tan perillós és l'excés com la paràlisi". Durant la seva intervenció, Sílvia Paneque ha assegurat que a les comarques gironines cal impulsar sectors econòmics més enllà del turisme.
La consellera també ha defensat la necessitat de desplegar noves infraestructures i energies renovables, però ha remarcat que aquest desenvolupament s'ha de fer preservant el paisatge i els valors naturals del territori.
Via: Empordà
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