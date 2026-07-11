Unes 150 persones es concentren a Figueres contra el "còctel de projectes" traçats a l'Empordà
Protesten contra el PLATER, el parc eòlic marí de Roses però també contra el trasllat de l'estació de Figueres
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Unes 150 persones convocades per diverses entitats s'han concentrat aquest migdia a Figueres per protestar contra el que denominen un "còctel de projectes" traçats a l'Empordà. La majoria, relacionats amb la producció d'energies renovables, com el PLATER o el parc eòlic marí de Roses, però també es mostren en contra de l'ampliació del Logis Empordà i del projecte per treure l'estació del centre de Figueres i desplaçar-la a Vilafant. Els manifestants han portat xiulets i han fet repicar cassoles.
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