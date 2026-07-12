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Alternativa x Llançà es pronuncia en contra de regular els habitatges turístics al municipi

El portaveu del partit declara que l'aplicació d'aquest decret afectaria greument a l'economia local

La platja del Port de Llançà

La platja del Port de Llançà / Google Maps

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Arnau Lara

Llançà

Alternativa x Llançà ha anunciat que en el proper ple de l'Ajuntament presentaran una moció contra el decret llei de regulació dels habitages turístics. Segons aquest decret aprovat l'any 2023, el nombre de llicències turístiques a Llançà es veurien reduïdes en un 70%.

El partit municipalista posa èmfasis en el problema de l'habitatge, que centralitza en el dèficit de lloguer anual, una de les prioritats principals del partit. "No pot ser que la gent de Llançà hagi d’estar patint per trobar un pis on viure", afirma el partit. Segons Alternativa x Llançà, les polítiques d’habitatge de les diferents administracions no funcionen i qui pateix la problemàtica són, per una banda, els habitants i per altra, el sector turístic. El portaveu del grup, Claudio Grande, ha deixat entreveure que "el sector privat dedicat al turisme els està resolent la problemàtica".

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No pot ser que la gent de Llançà hagi d’estar patint per trobar un pis on viure

Alternativa x Llançà

Grande declara que el 70% d'habitatges turístics que es perdrien per culpa d'aquest decret llei són impossibles d'absorbir amb les places hostaleres de la població. Grande declara que "són problemàtiques diferents, tenim una economia basada en el turisme i l’aplicació d’aquest decret afectaria greument a l’economia local i a tots els sectors comercials de Llançà". El portaveu d'Alternativa finalitza demanant suport del comerç local.

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