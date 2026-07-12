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La Generalitat inicia les obres de 51 habitatges a Figueres per a lloguer assequible

La promoció suposarà una inversió de 9,5 milions d'euros i estarà acabada el 2028

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Imatge renderitzada de com quedarà l'exterior de l'edifici

Imatge renderitzada de com quedarà l'exterior de l'edifici / Generalitat de Catalunya

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Redacció

Redacció

Figueres

El Institut Català del Sòl (Incasòl) ha informat aquest diumenge que ha iniciat les obres d'una promoció de 51 habitatges a l'avinguda Costa Brava de Figueres que, quan estiguin acabades, es destinaran al lloguer assequible.

En un comunicat, ha explicat que es tracta de dos blocs de planta baixa i després de plantes que han estat dissenyades pels arquitectes Maira González, Enric Rojo i Víctor Bouman i que se situaran en uns terrenys del propi Incasòl.

Es calcula que les obres duraran uns dos anys i mig i suposaran una inversió de 9,5 milions d'euros que es finançarà, parcialment, a través dels fons europeus Next Generation.

Els habitatges tindran entre dos i tres dormitoris i entre 55 i 72 m² útils; tindran dos espais connectats que faran de saló-menjador i un espai de serveis que vincularà totes les estades i que tindrà el rebedor, la cuina i l'accés al lavabo. Totes les habitacions donaran un "gran balcó", la qual cosa permetrà connectar l'interior i l'exterior.

Materials i nous solars

Sobre el procés de construcció, s'ha optat per un sistema de fusta modulada i industrialitzada que ha de permetre "reduir els terminis de l'obra", però sobretot "reduir l'impacte ecològic, estalviar aigua i energia i reduir la creació de residus".

Incasòl defensa que haver triat l'avinguda Costa Brava permetrà connectar la trama urbana actual amb els barris del Garrigal, Cendrassos i Horta Capellera. En aquesta zona, la Generalitat disposa de sis solars més on es poden construir fins a "200 habitatges de protecció oficial" addicionals.

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Actualment, aquests solars estan inscrits a la reserva pública de terrenys i quatre d'ells estan inclosos en el primer concurs per a buscar promotors, que s'adjudicarà pròximament.

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