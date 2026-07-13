L'escola Dance Me Figueres suma dos primers premis en una final internacional a París
Els grups de competició van obtenir dos primers premis, dos segons llocs i una quarta posició en la competició internacional a la capital francesa.
Els grups de competició de l'escola Dance Me Figueres han tancat la temporada amb dos primers premis, dos segons llocs i una quarta posició en les finals d’un tour internacional de dansa celebrades a París. L’escola figuerenca va ser l’única representant espanyola en una competició que reunia els millors classificats de diferents proves disputades durant el curs a França.
La representació de Dance Me va viatjar a la capital francesa el divendres 3 de juliol, després d’haver aconseguit la classificació per a la final el passat 4 d’abril en una competició celebrada a Montpeller.
Sobre l’escenari, els diferents grups de l’escola van obtenir resultats destacats en cinc categories. DME Mirrors va assolir el primer lloc en la categoria de parelles, mentre que DME Loyalty es va imposar en la categoria d’adults.
També van pujar al podi DME Mariona, que va quedar en segona posició en la categoria mini solista, i DME Innocence, que va obtenir el segon lloc en la categoria júnior. Per la seva banda, DME Tinies va acabar en quarta posició en la categoria infantil.
La competició va aplegar participants classificats en diferents certàmens celebrats arreu de França al llarg de la temporada. L’estada també va permetre als ballarins, les famílies i l’equip docent compartir uns dies a París i conèixer alguns dels espais més emblemàtics de la ciutat.
Des de Dance Me Figueres valoren positivament una experiència que ha permès als alumnes competir en un escenari internacional, conviure amb escoles d’altres països i posar punt final a la temporada amb cinc grups situats entre les primeres posicions de les seves categories.
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