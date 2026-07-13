L'hospital de Figueres acull una exposició d'un pacient de l’Hospital d’Atenció Intermèdia Bernat Jaume
La mostra recull 37 instantànies de l'obra de John Laboria Wells capturades per la seva càmera durant els seus viatges pel món
Les sales d’espera de Consultes Externes de l’Hospital de Figueres acullen l’exposició John Laboria Wells: una vida d’aventures extremes i imatges, que presenta part del treball fotogràfic de qui va ser pacient de l’Hospital d’Atenció Intermèdia Bernat Jaume.
L’exposició és un recorregut per la trajectòria vital de John Laboria Wells (Figueres, 16 de juliol de 1973- 23 d’octubre de 2025) a través de 37 instantànies capturades per la seva càmera durant els seus viatges pel món. Va fer cinc voltes al món, una d’elles en solitari a bord d’un veler. El recull fotogràfic permet descobrir, per exemple, la mirada directa del gran tauró blanc o el testimoni científic dels efectes del canvi climàtic al pol Nord.
L’autor de les fotografies va fer la petició expressa a la Fundació Salut Empordà (FSE) que la seva obra fos mostrada públicament en diferents espais de l’entitat. L'exposició estarà instal·lada a l’Hospital de Figueres durant dos mesos i, posteriorment, es traslladarà a l’Hospital d’Atenció Intermèdia Bernat Jaume i al CAP de l’Escala. La voluntat és que, un cop hagin fet aquest recorregut itinerant, les fotografies quedin exposades de manera permanent al Bernat Jaume, centre que el va acollir en els seus últims dies.
Sobre John Laboria Wells
Va treballar com a docent a l’acadèmia Cendrassos English School de Figueres, tasca que compaginava amb la seva gran passió: l’aventura. Durant els seus viatges que va aprendre a dominar la imatge en condicions extremes. Al cap d'un temps va esdevenir director de reportatges aquàtics, subaquàtics, terrestres i aeris per a mitjans de prestigi internacional com la revista National Geographic o la cadena britànica BBC. Del seu currículum, destaca també la formació que va fer durant dos anys en un cos militar d’elit, combinada amb l’experiència com a instructor de submarinisme i esports d'aventura.
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