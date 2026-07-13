La plataforma No a la Variant de Vilafant recorre l'aprovació del nou traçat de la GIP-5129
La plataforma veu el projecte com una variant de traçat que contravé una sentència judicial i que afecta terrenys agrícoles.
La plataforma No a la Variant de Vilafant ha presentat un recurs contra l’aprovació definitiva de l’estudi informatiu i de l’estudi d’impacte ambiental del projecte de la carretera GIP-5129, entre Vilafant i Borrassà. Les entitats opositores consideren que el nou traçat continua tenint naturalesa de variant, afecta terrenys agrícoles i genera un impacte significatiu sobre l’entorn del riu Manol i de Palol Sabaldòria.
El ple de la Diputació de Girona va aprovar definitivament els estudis el passat 14 de juny i va desestimar les al·legacions presentades durant la tramitació, ha informat Iaeden. La decisió reprèn un projecte que havia quedat condicionat per una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que el setembre del 2023 va anul·lar l’anterior proposta.
El tribunal va considerar aleshores que l’actuació no podia tramitar-se com una simple millora de la carretera existent, sinó que, per les seves característiques, tenia la naturalesa d’una variant de traçat. La plataforma denuncia que la Diputació continua qualificant el projecte com un «condicionament de tram» i considera que aquesta denominació obvia el contingut de la resolució judicial.
No a la Variant de Vilafant, integrada per l’Associació d’Amics del Manol i Palol Sabaldòria, l’Associació de Naturalistes de Girona i la IAEDEN-Salvem l’Empordà, sosté que les respostes de la Diputació a les seves al·legacions han estat «genèriques i insuficients».
Segons les entitats, la institució no ha justificat adequadament la necessitat d’executar una infraestructura d’aquesta magnitud ni ha resolt les principals qüestions tècniques i ambientals plantejades durant el procediment.
Alternatives de menor impacte
La plataforma manté que els problemes d’inundabilitat del gual del Manol són puntuals i que els talls de trànsit que se’n deriven no justifiquen, per si sols, una inversió pública de més de cinc milions d’euros. Per aquest motiu, reclama que s’estudiïn actuacions de menor impacte dirigides a millorar la seguretat i la connectivitat del pas existent.
Entre les alternatives plantejades hi hauria el condicionament de la carretera actual fins a l’entorn del gual i la construcció d’un pont o viaducte que tornés a connectar amb la GIP-5129. Aquesta possibilitat també apareixia en un informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, però, segons la plataforma, la Diputació l’ha descartada sense una justificació proporcional a les afectacions previstes.
Les entitats critiquen que la proposta aprovada discorri majoritàriament per sòls de protecció agrícola. Asseguren que el traçat afectarà camps de conreu, modificarà l’estructura agrària de la zona, eliminarà accessos a diverses finques i alterarà el paisatge d’un àmbit vinculat al Manol i al patrimoni natural i arquitectònic de Palol Sabaldòria.
Les propietàries adherides a la plataforma qualifiquen l’obra d’«innecessària i desproporcionada» i defensen que ni Vilafant ni Borrassà queden aïllats quan s’inunda el passallís del Manol. «La proposta de variant no és necessària, és llançar els diners i trinxar el territori», sostenen.
Amb el recurs, la plataforma demana que la Diputació deixi sense efecte l’aprovació definitiva, faci retrocedir la tramitació i redacti un nou estudi que reconegui jurídicament el projecte com una variant de traçat. També reclama que s’analitzin alternatives reals, s’incorporin íntegrament els informes sectorials i s’obri un nou període d’informació pública.
No a la Variant de Vilafant lamenta que la Diputació no hagi atès les demandes de la població i anuncia que continuarà defensant el riu Manol, els terrenys agraris, el patrimoni de Palol Sabaldòria i un model de mobilitat que, afirma, respongui a les necessitats del territori sense degradar-lo.
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