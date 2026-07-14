Denunciats penalment dos furtius reincidents per capturar ocells fringíl·lids amb mètodes prohibits a Pau
Els Agents Rurals intervenen 26 fringíl·lids, vuit dels quals morts, quatre xarxes japoneses i tres reclams electrònics utilitzats per atreure els animals
Els Agents Rurals han denunciat penalment dues persones per un presumpte delicte contra la fauna després de detectar-les capturant i retenint ocells fringíl·lids a Pau.
L’actuació es va fer en el marc de les inspeccions destinades a detectar la captura furtiva d’ocells a la comarca. Durant l’operatiu, els agents van localitzar quatre xarxes japoneses, un mètode de captura massiu i no selectiu, i tres reclams electrònics utilitzats per atreure els animals.
En total, els agents van recuperar 26 ocells, dels quals divuit eren vius i vuit havien mort. Entre els exemplars vius hi havia sis passerells, una cadernera jove, nou gafarrons i dues bosquetes vulgars.
Els ocells morts eren un verdum, una cadernera jove, cinc gafarrons i un balquer. Les xarxes, els reclams electrònics i la resta del material intervingut han quedat a disposició de l’autoritat judicial.
Segons els Agents Rurals, les dues persones investigades ja acumulaven diverses denúncies prèvies per fets similars. Els agents els atribueixen un presumpte delicte contra la fauna per la captura i tinença dels ocells i per l’ús d’arts de caça prohibides.
Prohibides les eines i la captura
Les xarxes japoneses estan prohibides perquè permeten capturar de manera indiscriminada un gran nombre d’animals. L’article 336 del Codi penal castiga l’ús de mitjans de caça massius o no selectius quan poden afectar la fauna.
La captura i el comerç d’ocells fringíl·lids també estan prohibits. La seva tinença només es permet en casos excepcionals, amb una autorització administrativa i amb els exemplars identificats mitjançant anelles oficials de la Generalitat de Catalunya.
En l’operació van participar efectius del Grup Especial de Verins i Antifurtivisme i del Grup de Suport Aeri dels Agents Rurals.
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