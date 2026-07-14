Roses converteix persianes de locals en murals per reivindicar la seva memòria pesquera
L'artista Pau Marinel·lo dona vida a la tradició de la pesca sobre les persianes de locals sense activitat
L'Ajuntament de Roses ha posat en marxa un projecte pilot que transformarà les persianes de locals sense activitat en murals dedicats a la tradició pesquera del municipi. La iniciativa, impulsada per l'Àrea de Promoció Econòmica, pretén recuperar la memòria històrica d'un dels sectors que han definit la identitat de la vila, alhora que contribueix a embellir i dinamitzar l'espai públic.
En aquesta primera fase s'intervindran un total de vuit persianes situades al carrer de la Trinitat, entre els carrers Sant Josep i Aragó. Totes les obres estaran inspirades en fotografies històriques conservades a l'Arxiu Municipal de Roses i reproduiran escenes vinculades al món de la pesca i als seus oficis tradicionals.
L'encarregat de donar forma al projecte és l'artista Pau Marinel·lo, que ja treballa en el primer mural, ubicat al número 87 del carrer de la Trinitat. La pintura reprodueix una fotografia de l'any 1955 de la col·lecció de la família Deulofeu Galceran, on apareix Bonaventura Deulofeu sostenint dues gambines a la plaça del peix, una escena que evoca el passat mariner de Roses.
Durant les properes setmanes, Marinel·lo completarà la resta d'intervencions, totes elles basades en imatges de l'Arxiu Municipal que reflecteixen diferents moments de la vida quotidiana del sector pesquer. Un cop finalitzada aquesta prova pilot, el consistori estudiarà la possibilitat d'ampliar el projecte a altres carrers i espais del municipi.
Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament busca preservar el patrimoni històric i cultural de Roses a través de l'art urbà, convertint elements habitualment anodins com les persianes metàl·liques en un espai de divulgació i homenatge als homes i dones que han fet de la pesca una activitat essencial per al desenvolupament econòmic i social de la població.
Un artista amb projecció internacional
Pau Marinel·lo (Barcelona, 1990) és pintor i dibuixant i destaca per combinar el realisme figuratiu amb l'abstracció gestual. Després d'iniciar-se en el món del grafit, es va formar a la Florence Academy of Art i a la Barcelona Academy of Art.
La seva obra s'ha exposat en diferents països com Itàlia, el Regne Unit, el Líban, el Japó, Espanya o Àustria. Actualment compagina la seva trajectòria artística amb la docència, impartint classes a la Barcelona Academy of Art i cursos de dibuix creatiu a la plataforma Domestika.
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