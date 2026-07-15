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Busquen el conductor d’un cotxe que va fugir després d’un accident a Pont de Molins

La conductora de l’altre vehicle va caure quan intentava evitar que marxés i va patir ferides lleus

Un control dels Mossos de Trànsit a les comarques de Girona, en una imatge d'arxiu.

Un control dels Mossos de Trànsit a les comarques de Girona, en una imatge d'arxiu. / Eva Batlle

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Redacció

Redacció

Pont de Molins

Els Mossos d’Esquadra busquen el conductor d’un vehicle amb matrícula francesa que dimarts al vespre va fugir després de patir un accident de trànsit en una rotonda de l’N-II, a Pont de Molins.

Els fets van tenir lloc cap a dos quarts de deu de la nit i una patrulla dels Mossos de Trànsit es va desplaçar a lloc. Segons van rebre l'avís, el conductor hauria topat amb el vehicle d’una dona després que diversos testimonis alertessin el 112 que circulava de manera temerària per l’N-II.

Després de la col·lisió, l’home va dir a la conductora que farien el comunicat amistós. Mentre ella feia fotografies dels desperfectes, ell li va assegurar que mouria el vehicle per col·locar-lo millor a la carretera. En aquell moment, però, va arrencar i va fugir del lloc i va resultar ferida, segons ha avançat el Caso.

La noia va intentar que s’aturés i va posar les mans sobre el capó del cotxe. En iniciar el vehicle la marxa, va perdre l’equilibri, va caure a terra i va patir ferides lleus. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) la va evacuar a l’Hospital de Figueres. Segons ha pogut confirmar Diari de Girona, el cas no s’investiga com un atropellament com apunta el digital sinó com l'accident inicial i les lesions lleus patides per la dona arran de la caiguda.

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Al cap d’una estona, la víctima va presentar una denúncia per lesions lleus a la comissaria dels Mossos de Figueres. Els agents de Trànsit dels Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec de la investigació, disposen de la matrícula del vehicle fugit i treballen per localitzar-ne el conductor.

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