CSIF denuncia les deficiències sanitàries i de manteniment de l'Oficina de Sanitat Vegetal de Vilamalla
El sindicat denuncia una possible actuació antisindical per impedir l'accés d'un inspector de Sanitat Vegetal a les instal·lacions
Arnau Lara
La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha denunciat la situació d'abandonament de l'Oficina de Sanitat Vegetal de Vilamalla. No és el primer cop que el sindicat ha enviat aquest avís, després d'haver demanat fins a dues ocasions a la Subdelegació del Govern a Girona una intervenció urgent davant la situació, el març de 2024 i l'abril de 2025. Segons el CSIF l'Oficina de Sanitat Vegetal presenta importants deficiències que afecten tant la seguretat i salut dels empleats públics com a la qualitat del servei que es presta.
Uns lavabos inexistents
Un dels problemes principals és la situació que viuen els camioners diàriament amb els lavabos. Temps enrere, es va dur a terme una inversió pública d'aproximadament un milió d'euros, que incloïa la connexió amb la xarxa de clavegueram municipal. El projecte, però, tenia un disseny defectuós amb un pendent d'evacuació insuficient. Això impedeix una sortida correcta d'aigües residuals, i provoca inundacions d'aigües fecals a les instal·lacions durant episodis de pluja.
Arran d'això, el desembre de 2024 es van tancar els lavabos destinats a transportistes, cosa que va provocar que durant més d'un any els conductors que esperaven la inspecció de mercaderies es veiessin obligats a fer les seves necessitats a les zones enjardinades exteriors. Segons el CSIF avui dia existeix un servei higiènic operatiu, però roman tancat amb clau i no existeix cap senyalització que informi que pot utilitzar-se sol·licitant l'accés, i que, per tant, el problema segueix existint. Això generaria males olors i "un focus d'insalubritat incompatible amb unes instal·lacions on s'inspeccionen i analitzen productes vegetals".
Abandonament de les instal·lacions
A més, les instal·lacions de l'oficina es trobarien en una situació d'abandonament. Segons el sindicat, diverses zones de l'entorn i del recinte acumulen excrements de colom, a més d'ampolles, llaunes i altres residus que "evidencien una preocupant manca de manteniment". Els quadres elèctrics, segons considera CSIF, segueixen sense adaptar-se a la normativa vigent malgrat els requisits efectuats per la Inspecció de Treball. El passat setembre l'Oficina de Sanitat Vegetal ja hauria rebut un avís per l'existència de nius de rates.
Una actuació "antisindical"
Segons explica el CSIF, el passat 13 de juliol s'hauria impedit que un inspector de Sanitat Vegetal hagués acudit a les instal·lacions acompanyat pel seu delegat sindical. El CSIF comenta que, tenint en compte que l'inspector ho havia sol·licitat prèviament, això constituiria una maniobra d'ocultació i una vulnerabilitat dels drets de representació sindical, impedint als professionals exercir les seves funcions en una matèria com la seguretat i la salut laboral.
El sindicat ha exigit el compliment dels requeriments efectuats per la Inspecció de Treball, a més de la correcta elaboració de les labors de manteniment, i la senyalització dels lavabos, a més de demanar que no tornin a prohibir el pas als representants sindicals. Finalment, adverteixen que continuaran utilitzant totes les vies sindicals i legals fins que l'administració garanteixi unes condicions laborals dignes per la plantilla de l'Oficina de Sanitat Vegetal de Vilamalla.
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