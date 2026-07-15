La històrica teranyina «Paca» s'estrenarà a la processó marítima de la Verge del Carme de l'Escala
L'embarcació, recuperada després d'evitar el seu desballestament, inicia una nova etapa com a element del patrimoni marítim escalenc
La teranyina «Paca», l'última embarcació d'aquest tipus construïda a les Drassanes Sala de l'Escala, s'estrenarà com a patrimoni del municipi participant en la processó marítima de la Verge del Carme de dijous convertint-se en una de les protagonistes d'una de les celebracions més arrelades entre la comunitat marinera del municipi.
L'estrena oficial arriba després d'un llarg procés de recuperació patrimonial que va començar l'any 2020, quan el mestre d'aixa Salvador Sala va descobrir que la barca, construïda per ell mateix el 1982, estava a punt de ser desballestada al port d'Arenys de Mar.
La normativa obligava a destruir-la després que el seu propietari adquirís una nova embarcació, però una excepció legal va permetre salvar-la destinant-la a usos culturals i socials.
Gràcies a les gestions impulsades pel Museu de l'Anxova i de la Sal (MASLE) i a la cessió gratuïta del propietari a l'Ajuntament de l'Escala, la «Paca» va poder tornar al municipi el 9 de març de 2022, gairebé quaranta anys després d'haver estat botada. Des de llavors ha estat sotmesa a un procés de restauració a les Drassanes Sala, amb la participació del taller de restauració d'embarcacions que organitza anualment el museu.
Peça singular del patrimoni marítim
L'embarcació, de 7,10 metres d'eslora i 2,60 metres de mànega, és considerada una peça singular del patrimoni marítim local. Va ser la darrera teranyina construïda a les històriques Drassanes Sala i durant anys es va dedicar a la pesca de l'anxova, una activitat estretament vinculada a la història i a l'economia de l'Escala.
La seva recuperació també ha permès preservar la memòria de les persones que la van construir i tripular. El seu nom ret homenatge a Paca Barragán, mare de l'armador Lluís Sureda Barragán, ex patró major de la Confraria de Pescadors de l'Escala, que va encarregar-ne la construcció el 1982.
A partir d'ara, la «Paca» formarà part de les activitats educatives del Museu de l'Anxova i de la Sal, amb sortides pedagògiques per explicar la pesca tradicional del peix blau, i també participarà en diferents celebracions populars del municipi. La seva incorporació a la processó de la Verge del Carme simbolitza precisament aquest retorn al mar, ara com a testimoni viu de la tradició marinera escalenca i del patrimoni pesquer que ha marcat la identitat de la vila durant generacions.
Festa del Carme
La Festa del Carme començarà a les deu del matí a la plaça de l'Església amb la presentació de la Catifa de la Sal en homenatge al 75è aniversari de la Festa. A les onze, des del port de la Clota fins a la Platja hi haurà la Processó marítima amb la Mare de Déu del Carme, amb el creuer "Mare Nostrum". La processó farà un recorregut fins a l'església.
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